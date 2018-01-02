Bilgisayar klavyesinde santimetreküp başına 13 bin bakteri bulunuyor ?

Alman temizlik devi Kärcher’in yaptığı bir araştırmaya göre, insanlar haftada ortalama 3-17 saatini yaşam alanlarını temizlemeye ayırıyor. Ancak özellikle kimyasal kullanarak yapılan geleneksel temizlik tam anlamıyla etkili olmuyor. Peki evlerimizi gerçekten temizliyor muyuz yoksa sadece düzene mi sokuyoruz? Sorunun cevabı yeni nesil buharlı temizlik teknolojisinde yatıyor.

Kärcher’in yaptığı araştırmaya göre bir klozet kapağı santimetrekare başına yaklaşık 200 mikroorganizma içeriyor. Bir bilgisayar klavyesinde de santimetreküp başına 13 bin bakteri bulunuyor. Hatta ortalama bir evde 7 bin farklı türde 100 milyon bakteri yaşıyor. Bu rakamlar korkutucu olsa da, haftada belirli bir saatimizi temizliğe ayırarak yaşadığımız ortama hijyen ve sağlık getirmeye çalışıyoruz. Sadece nemli bir bezle toz almak veya yerleri silmek etkili olmuyor. Ancak kimyasal temizlikle bakteri ve mikroorganizmaların büyük bir çoğunluğu ortadan kaldırılamıyor. Elbette ki kimyasallar ‘gerçek’ temizlik sağlayamadığı gibi, evde bebek/çocuk varsa risk teşkil ediyor. Buharlı temizleme yöntemi, kimyasal maddelere gerek kalmadan temizliğin yanında bakterilerin yüzde 99,99’a varanını ortadan kaldırıyor.

Düzenli olarak yapılan temizlik ve ‘gerçek’ temizlik arasında ayrım yapılması gerektiğini belirten Facility Management GmbH Araştırma ve Test Enstitüsü Genel Müdürü Martin Lutz;

“Evinizi topladığınızda, sadece bir alanı 'gözlere' temiz gösterirsiniz. Tozlanma iyi bir örnek. Bu durumda, insanlar genellikle ellerinde nemli bir bezle dolaşır. Bununla birlikte, kuru bir mikrofiber bez, ev tekstillerinin elektrostatik özelliklerinden faydalanması nedeniyle toza yapışmada çok daha iyi bir iş çıkarır ve etkili temizlik için daha idealdir. Yani, kendinize her zaman şu soruyu sormalısınız: "Düzenliyor muyum yoksa temizliyor muyum?’”

Buhar mucizesi

Temizlik, 'yüzeyde bulunan istenmeyen yabancı maddeleri ortadan kaldırmak' olarak tanımlanabilir. Yapılan her temizleme işlemi, mümkün olan en etkili temizleme yöntemini kullanarak kir ve yabancı maddelerden kurtulmayı amaçlar. Bu durum; süpürme, vakumlama, ovma ya da kuru veya ıslak bir paspas gerektirir. Yorucu ve çok etkili olmayan geleneksel temizlik yöntemlerine alternatif olarak da buharlı temizlik teknolojileri bulunuyor. Bu yeni nesil temizleme yöntemi, kimyasal maddelere gerek kalmadan temizliğin yanında bakterilerin yüzde 99,99’a varanını ortadan kaldırıyor. Deterjansız buhar gücüyle çalışan bu temizlik makineleri, sahip oldukları üstün teknoloji sayesinde yüksek sıcaklıklarda çalışarak, alanlardaki kiri, bakteriyi ve lekeyi yok ediyor. Buhar teknolojisine sahip makineler, sadece bir litre su ile yaklaşık 1,700 litre buhar üreterek, 60 metrekarelik bir alanı kolayca temizleyebiliyor. Yani bu makineler etkili oldukları kadar tasarruf da sağlıyor.

‘Gerçek’ temizlik sorununu buharlı temizlik teknolojileriyle çözen Kärcher, özellikle çocuk/bebek olan evlerde buharlı temizliğin faydalarına dikkat çekiyor. Kärcher’in buharlı temizlik makineleri, evlerde kullanımı son derece kolay, pratik ve üstün teknoloji modelleri ile temizlik ve hijyene duyarlı kişiler için çok sayıda seçenek sunuyor.