Arkas rotayı buluta çevirdi

Arkas Holding, tüm sunucu ve veri merkezlerini Microsoft çözümleriyle buluta taşıdı. Türkiye’nin en kapsamlı bulut dönüşümü projesi dâhilinde sunulan yapay zekâ destekli servislerle en az yüzde 10 tasarruf hedefleniyor.



Microsoft Türkiye, şirketlere rekabet gücü kazandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin öncü ve 24 ülkede faaliyet gösteren şirketleriyle global kuruluşu olan Arkas Holding, Microsoft Türkiye ile kurumsal çapta bugüne kadar hayata geçirilmiş en kapsamlı bulut dönüşüm projesine imza attı. İş birliği çerçevesinde, Arkas Holding’in veri cihazının ve sunucularının tamamına yakını akıllı bulut platformu Microsoft Azure’a taşındı. Microsoft Filo Yönetimi gibi yapay zekâ çözümleri ile daha etkin kararlar alma başlayan şirket, projenin ilk yılında yüzde 10 tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Arkas Holding’e operasyonel verimlilik, esnelik ve hız kazandıran bu dijital atılım, şirketin Türkiye’deki liderliğini pekiştirecek, global piyasalardaki gücüne güç katacak.







Kansu: “Türkiye Geleceği Bulutla Yakalayacak”



Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ve Arkas Holding CIO’su Mert Oruz’un ev sahipliğinde 20 Şubat’ta gerçekleşen basın toplantısında Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu şunları söyledi:



“Sağlam adımlarla Türkiye’de sektörleri dönüştürmeye devam ediyoruz. Değişime ve yeni teknolojilere sırtını çeviren şirketler, büyüklükleri ne olursa olsun, yıkıcı bir şekilde ya küçülüyor ya da tarih oluyor. İş yapış şekillerimizden, tüketim alışkanlıklarına kadar birçok alanda bulut bilişimin faydalarını görmeye başladık. Şirketlerin %86’sı bugün birden fazla bulut servisinden faydalanıyor. Bulut bilişim düşük donanım maliyeti ve kullandıkça öde özelliği ile kurumlara önemli bir tasarruf imkânı sağlıyor. Her ölçekten kurum, bulut bilişim ile teknolojinin sunduğu fırsatlardan eşit oranda faydalanabiliyor. Bulut bilişim sadece maliyet avantajı sunmakla kalmıyor aynı zamanda en yenilikçi teknolojileri kullanarak rekabet gücü kazandırıyor. Sınırsız depolama kapasitesi ve erişim kolaylığı ile birlikte bulut kullanıcılara 7/24 en güncel güvenlik önlemleri ile korunan, güvenilir bir altyapı sunuyor. 2022 yılında 266 milyon dolara çıkmasını beklediğimiz bulut bilişim pazarının şirketler için yeni gelir fırsatları, ekonomi için yeni iş olanakları yaratmasını bekliyoruz. Türkiye’de buluta yatırım yapan şirketlerin 5 yılda 15 milyar dolar gelir elde edecek, 112 bin kişiye bulut bilişim ekseninde iş fırsatı doğacak. Özetle, Türkiye geleceği bulutla yakalayacak. İş birliğimizle Arkas, global seviyede gücüne güç katarken Türkiye de uluslararası taşımacılık pazarında bir adım ileriye gidiyor. Arkas gibi bu rüzgârı önceden gören, rotasını buluta çeviren çevik şirketlerin sayısı arttıkça biz de Microsoft Türkiye olarak gururlanıyoruz. En yeni teknolojilerle güçlenen ülkemizin geleceği adına heyecan duyuyoruz. Arkas Holding iş birliğimizin hepimize hayırlı olmasını, bu adımın sektörün tüm oyuncularına ve diğer sektörlere örnek teşkil etmesini diliyoruz.”



Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise, “Arkas olarak 25 ülkede, 67 şirket, 60 ofis, yaklaşık 7300 çalışan ile hizmet üretiyoruz. Birbirinden farklı kültür ve regülasyonları aynı çatı altında uyumlu bir şekilde yönetmek, rekabette söz sahibi olmak için teknolojiyi doğru kullanmanız ve en hızlı şekilde iş süreçlerinize dahil etmeniz gerekiyor. Bu geçiş bize pek çok faydasının yanında uluslararası standartizasyon ve disiplin getirdi, ayrıca ululslarası ihalelerde avantaj sağlıyor.



Esasında bizim için ‘Dijital Dönüşüm’ bugünkü konu değil; uzun yıllardır teknoloji uyumlu bir şirketiz. Yıllardır teknolojiye yaptığımız doğru yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Bulut geçişi ile bu dönüşümü daha da hızlandırıyoruz, çevik kılıyoruz.



Diğer taraftan bunu sorumluluk olarak görüyoruz. Müşterilerimizin datalarını tutuyoruz. Müşterilerimize, çalıştığımız ülkelerin resmi kurumlarına ve regülasyonlarına karşı legal sorumluluklarımız var. Tüm bunları kendi sistem odalarımızda yönetirken artık üst düzeyde bilgi güvenliği sağlanan Microsoft’un data centerlarında yönetiyoruz. Bu data centerlar olağanüstü zamanlarda da kesintiye uğramadan eş zamanlı çalışıyorlar.



Tüm şirketlerimizin çalıştığı sistemleri ve kurumsal yazılımlarımızı uçtan uca izleyebilmek en önemli faydalarından biri. Hangi sisteme ne kadar yatırım yapacağımızı anlık olarak izleyebiliyor atıl yatırımlardan uzaklaşıyoruz bu da ciddi bir verimlilik sağlıyor. Atıl kapasite oluşturacak sistem yatırımı yapmadan, yeni teknolojileri daha uygun bütçelerle istediğimiz kadar kullanma, yeni veya değişen iş planlarına göre sistem ve teknoloji yatırımı yapmak bulut geçişi ile birlikte büyük bir maliyet avantajı sağlayacak. Verileri 2019 yılı sonuna kadar projekte ettiğimizde önceki yıllara göre minimum yüzde 10 bir maliyet avantajı sağlamasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.