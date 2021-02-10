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Akıllı telefonlar pos cihazı gibi kullanılabilecek!

Finansal teknoloji ve siber güvenlik alanlarında teknoloji üreticisi ve ihracatçısı olarak faaliyet gösteren inventiv’in CEO’su Zafer Şafak Tokcanlı, şirketin kapalı devre ödeme sistemleri alanında ürettiği inovatif çözümleri ve yeni dönem planlarını açıkladı.

TEKNOLOJİ 10.02.2021, 11:36 Murat Aydın
Akıllı telefonlar pos cihazı gibi kullanılabilecek!

Akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren, cüzdanları dijitalleştiren inventiv ile  ödeme sistemleri dijitalleşecek!

Finansal teknoloji ve siber güvenlik alanlarında teknoloji üreticisi ve ihracatçısı olarak faaliyet gösteren inventiv’in CEO’su Zafer Şafak Tokcanlı, şirketin kapalı devre ödeme sistemleri alanında ürettiği inovatif çözümleri ve yeni dönem planlarını açıkladı. inventiv, akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren POSVENT ve dijital cüzdan uygulaması WALVENT ile kapalı devre ödeme sistemine ihtiyaç duyan tüm kurumların dijitalleşmesini hedefliyor. 

Finansal teknoloji çözümleri geliştiren inventiv, geliştirdiği kapalı devre ödeme sistemleri alt yapısı ile şirketlerin ödeme süreçlerini dijitalleştiriyor. inventiv’in 50’den fazla mühendisi ile geliştirdiği yenilikçi ödeme çözümleri, kurumların ihtiyaçlarına göre farklılaşan modüler bir ödeme sistemi kuruyor.

Üye iş yeri olan kurumlar için geliştirilen mobil uygulama Posvent, akıllı telefonları POS cihazına dönüştürüyor. Posvent ile kurumlar, finansal süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetirken üye iş yerleri ödemelerini mobil uygulama üzerinden alıyor; fatura kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, ödeme iptali gibi tüm işlemleri saniyeler içinde yapabiliyor. Geriye dönük inceleme yapma olanağı da sunan Posvent ile fiziki POS cihazı kullanımına gerek kalmadığı için bu cihazların maliyetlerinden de tasarruf ediliyor. 

inventiv’in modüler ödeme çözümleri arasında yer alan dijital cüzdan uygulaması Walvent ise akıllı telefonları cüzdana dönüştüren bir ödeme sistemi. Kurumların yalnızca iki gün içinde sistemlerine entegre edebildiği Walvent ile kullanıcılar ilgili kurumun üye iş yeri ağında dijital cüzdanları ile harcama, para ve puan biriktirme, kredi ve debit kartlarından yükleme gibi işlemlerin tamamını yapabiliyor. 

“Hedeflediğimiz sektörlerdeki bütün kapalı devre ödeme sistemlerini dijitalleştireceğiz”

inventiv’in dijital ve mobil ödeme sistemlerini Türkiye’de yaygınlaştırarak KOBİ’lerin dijitalleşmesine öncülük etmeyi hedeflediğini ifade eden inventiv CEO’su Zafer Şafak Tokcanlı, “Nakit para kullanımının yavaş yavaş terk edildiği, online alışverişlerin ve mobil cihaz kullanımlarının günden güne arttığı bir dönemdeyiz. inventiv olarak ödeme sistemleri dünyasının geçirdiği bu dönüşüme yeni nesil ödeme çözümlerimizle yön veriyoruz. Kapalı devre ödeme sistemine ihtiyacı olan veya mevcut sistemlerinde eksiklikler olan kurumların kendilerine veya üye iş yeri ağlarına modüler bir ödeme alma sistemi sunuyoruz. Kurumlara kontrol yetkinliği, tasarruf, dijitalleşme sunan sistemlerimizle müşteri deneyimini de iyileştiriyoruz. Hedefimiz başta konaklama, yeme-içme, AVM ve ulaşım sektörleri olmak üzere hedeflediğimiz sektörlerdeki bütün kapalı devre ödeme sistemlerini dijitalleştirmek” dedi. 

Markaların tüketici davranışlarına göre kampanya kurgulamasına olanak sağlayan sadakat alt yapısı Parantez’i de müşterilerine sunan inventiv, kurumlara kullanıcı davranışlarına ve aksiyonlarına göre kazanımlar yaratıp yaratılan kazanımı barındıran sistemleri besleyen bir hesaplama aracı sunuyor.

inventiv ayrıca, dijital ortamlarda bilgi toplayan, biriktiren ve işleyen kurumların sistemini ve iş süreçlerini tehdit eden olası saldırılara karşı siber güvenlik denetimleri gerçekleştiriyor. Güvenlik açığı tespit etmek amacı ile yaptığı sızma testlerini kapsamlı sonuç raporları ile paylaşıyor, şirketleri veri ve itibar kaybı risklerinden koruyor. 

#akıllıtelefon #poscihazı #paratransferi #ödeme #inovatif #finans
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