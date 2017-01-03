Akıllı Kart Sistemleri konusuve teması hakkında çeşitli zamanlarda ve yerlerde yazılmış birbirinden farklı gözüken ve insanın kafasını karıştıran makaleler ele alınmıştır. Burada inceleyeceğiniz makale bir bütün olaraksistemleri hakkında size tüm detayları vermektedir.

Akıllı Kart Sistemleri nedir ne demektir diye konu başlığı ile konuyu ele alacak olursak genelde bir bütün olarak kredi kartı büyüklüğünde olan içinde küçük bir merkezi chip bulunan ve bu chip içinde kapasitesi kadar işlemci ve bellek bulunduran ve sistem gerektirimi kadar kullanıldığı alana göre işlemci ve belleği artırılabilen ve bu AKILLI KARTLARINkontrolünün bir veri tabanı merkezinden sağlandığı bilgi alış verişi ve paylaşımını sağlayan ve bu yöntemle hayatımıza giren günümüz teknolojisinde daha fazla kullanılmaya başlanan günden güne kendini geliştiren bunların bütünüyle küçük bir karta toplanmasıdır.

Akıllı Kart Sistemleri ‘nintarihçesi

Bütün akıllı kartları aynı kategori içinde ele alacak olursak ilk kartların kullanılması bundan 50 yıl kadar önce 1960 ve sonrasında ABD de para yerine kullanılmaya başlanan içinde kişinin kendi kişisel bilgisinin bulunduğu bu şekilde ödeme yapabildiği plastik bir malzemeden üretilip öncesi kullanılan kağıt vb gibi şeylerin kullanımını bitiren sonralarındaki teknolojik gelişmelerde 1975 ve sonrasında Fransa da geliştirilen ve kredi kartı şeklini alan içinde o anki zamanın devrine göre sınırlı sayıda bilgi (bellek ) bulunduran chip sayesinde insan hayatını belli başlı ana konularda kolaylaştıran ve telekomünikasyon alanının ilk temelleri o zamanlar bu chipler sayesinde atılmıştır.

Akıllı Kart Sistemleri Kullanım Alanları:Sistem gün geçtikçe kendini yenileyerek yenilenmesi sağlanarak kullanım yerine bağlı olarak hayatı kolaylaştıran iş durumuna göre işin hızını ve güvenirliliğini arttıran kullanıldığı alanda zamanı en aza indirgeyen sistem doğal olarak bir çok firma ve özel ve kamu kuruluşlarında kullanılmaktadır birkaç örnekle sınıflandıracak olursak büyük bir işletmede personelin işe giriş ve çıkış saatleri otomatik olarak bu akıllı kart sayesinde okuyucusuna gösterilmek suretiyle kontrol altına alınarak bir data merkezinde toplanabilir

Bütün olarak toplu taşıma ulaşım araçlarında sistem aynıdır ver i tabanındaki özellik bakımından ödeme önceden yüklenen bakiye ile bakiyede düşerek olur bu akıllı kart sayesinde insanlar sıra kuyruklarından büyük oranda kurtulmuşlardır.

Genel bütün işletmelerde kullanılan kredi kartı ödemesi bu akıllı kart chip sayesinde gerçekleşir.

Artık günümüzde kullanılmaya başlanan akıllı chipli akıllı kartlar sayesinde en önemli özellik olarak güvenlik had safhada olmuştur kişi bilgileri bütünüyle bu küçük karta toplanmış görüntü kirliliği orta dan kaldırılmıştır.

AKILLI KART ÇEŞİTLERİ:Akıllı kartı iki ana grupta toplayabiliriz.

1) MikroişlemciliAkıllı Kart Sistemleri :

Bir bilgisayar gibi ve ona nazaran daha küçük bir belleğe ve hafızaya sahip içerisinde güvenlikli bir depolama alanına sahip olan çeşitli işlerin görülmesinde kullanılan kart tipidir

2) Temaslı Ve Temassız Akıllı Kart Sistemleri :

Bunları kendi içinde iki ana gruba ayırdığımız zaman temaslı karlar kendine bağlı olarak bir kart okuyucuya yerleştirilmek suretiyle ( örnek olarak pos cihazları ) bu gruba dahil edilebilir diğer temassız kart kişinin yanında bulunan akıllı kart sayesinde içindeki mikro chip in küçük vericisi devreye girerek kullanılabilir yeni geliştirilen bir sistem sayesinde ikisi bir araya toplanmış olup (hybrid) olarak adlandırılmıştır.

Bu akıllı kartlar bazen kullan at yöntemi ile çalıştığı gibi ücret ödenmesi gereken yerlerde toplu taşıma araçları müzeler gezi ve mesire alanları gibi anlık olarak kullanılması amaçlanmıştır

Akıllı kartlar insanlığın gereksimin de kendine büyük bir yer edinmiş hayatı kolaylaştırmış vakit zaman ve finansal açıdan artı yönde gelişmesini sağlamıştır. Bu kartların hazırlanması kişiye ve kuruma özel hale getirilmesi bilgi beceri ve kalite istemektedir bunlarla ilgili hizmeti veren çeşitli firmalar vardır bunların içinde merkezi İstanbul olan SMARTTEK YAZILIM bu konuda uzman kadrosu ile yazılım hazırlayıp müşteri hizmetine sunmaktadır

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