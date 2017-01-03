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Akıllı Kart Sistemleri

Akıllı Kart Sistemleri konusuve teması hakkında çeşitli zamanlarda ve yerlerde yazılmış birbirinden farklı gözüken

Akıllı Kart Sistemleri
 Akıllı Kart Sistemleri konusuve teması hakkında çeşitli zamanlarda ve yerlerde yazılmış birbirinden farklı gözüken ve insanın kafasını karıştıran makaleler ele alınmıştır. Burada inceleyeceğiniz makale bir bütün olarak AKILLI KART sistemleri hakkında size tüm detayları vermektedir.

 

Akıllı Kart Sistemleri nedir ne demektir diye konu başlığı ile konuyu ele alacak olursak genelde bir bütün olarak kredi kartı büyüklüğünde olan içinde küçük bir merkezi chip bulunan ve bu chip içinde kapasitesi kadar işlemci ve bellek bulunduran ve sistem gerektirimi kadar kullanıldığı alana göre işlemci ve belleği artırılabilen ve bu AKILLI KARTLARINkontrolünün bir veri tabanı merkezinden sağlandığı  bilgi alış verişi ve paylaşımını sağlayan ve bu yöntemle hayatımıza giren  günümüz teknolojisinde daha fazla kullanılmaya başlanan günden güne kendini geliştiren  bunların bütünüyle küçük bir karta toplanmasıdır.

Akıllı Kart Sistemleri ‘nintarihçesi

Bütün akıllı kartları aynı kategori içinde ele alacak olursak ilk kartların kullanılması bundan 50 yıl kadar önce 1960 ve sonrasında ABD  de para yerine kullanılmaya başlanan içinde kişinin kendi kişisel bilgisinin bulunduğu  bu şekilde ödeme yapabildiği  plastik bir malzemeden üretilip    öncesi kullanılan kağıt vb gibi şeylerin kullanımını bitiren sonralarındaki teknolojik gelişmelerde  1975 ve sonrasında Fransa da geliştirilen ve kredi kartı şeklini alan içinde  o anki zamanın devrine göre sınırlı sayıda bilgi  (bellek ) bulunduran  chip sayesinde  insan  hayatını belli başlı ana konularda kolaylaştıran  ve telekomünikasyon alanının ilk temelleri o zamanlar bu chipler sayesinde atılmıştır.

Akıllı Kart Sistemleri  Kullanım Alanları:Sistem gün geçtikçe kendini yenileyerek yenilenmesi sağlanarak kullanım yerine bağlı olarak hayatı kolaylaştıran iş durumuna göre  işin hızını ve güvenirliliğini arttıran kullanıldığı alanda zamanı en aza indirgeyen sistem doğal olarak bir çok firma ve özel ve kamu kuruluşlarında kullanılmaktadır birkaç örnekle sınıflandıracak olursak büyük bir işletmede personelin işe giriş ve çıkış saatleri otomatik olarak bu akıllı  kart sayesinde  okuyucusuna gösterilmek suretiyle kontrol altına alınarak bir data merkezinde toplanabilir 

Bütün olarak toplu taşıma ulaşım araçlarında sistem aynıdır ver i tabanındaki özellik bakımından ödeme önceden yüklenen bakiye ile bakiyede düşerek olur  bu akıllı kart sayesinde insanlar sıra kuyruklarından büyük oranda kurtulmuşlardır.

 Genel bütün işletmelerde kullanılan kredi kartı ödemesi bu akıllı kart chip sayesinde gerçekleşir.

Artık günümüzde kullanılmaya başlanan akıllı chipli akıllı kartlar sayesinde en önemli özellik olarak güvenlik had safhada olmuştur  kişi bilgileri bütünüyle bu küçük karta toplanmış görüntü kirliliği orta dan kaldırılmıştır.

AKILLI KART ÇEŞİTLERİ:Akıllı kartı iki ana grupta toplayabiliriz.

1)      MikroişlemciliAkıllı Kart Sistemleri :

 Bir bilgisayar gibi ve ona nazaran daha küçük bir belleğe ve hafızaya sahip  içerisinde güvenlikli bir depolama alanına sahip olan çeşitli işlerin görülmesinde kullanılan kart tipidir

2) Temaslı Ve Temassız Akıllı Kart Sistemleri :

Bunları kendi içinde iki ana gruba ayırdığımız zaman temaslı karlar kendine bağlı olarak   bir kart okuyucuya yerleştirilmek suretiyle ( örnek olarak pos cihazları ) bu gruba dahil edilebilir diğer temassız kart kişinin yanında bulunan akıllı kart sayesinde içindeki mikro chip in küçük vericisi devreye girerek  kullanılabilir yeni geliştirilen bir sistem sayesinde ikisi bir araya toplanmış olup (hybrid) olarak adlandırılmıştır.

 Bu akıllı kartlar bazen kullan at yöntemi   ile  çalıştığı gibi  ücret ödenmesi gereken yerlerde  toplu taşıma araçları müzeler  gezi ve mesire alanları gibi  anlık olarak kullanılması amaçlanmıştır

Akıllı kartlar insanlığın gereksimin de kendine büyük bir yer edinmiş  hayatı kolaylaştırmış vakit zaman ve finansal açıdan artı yönde gelişmesini sağlamıştır. Bu kartların hazırlanması kişiye ve kuruma özel hale getirilmesi bilgi beceri  ve kalite istemektedir bunlarla ilgili  hizmeti veren çeşitli firmalar vardır bunların içinde  merkezi İstanbul olan SMARTTEK YAZILIM  bu konuda uzman kadrosu ile yazılım hazırlayıp müşteri hizmetine sunmaktadır

http://www.smarttekas.com.tr

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