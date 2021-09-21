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Uluslararası Sanatçılar İstanbul Boğazı’nda Buluştu

Göç Sanatçılarıyla Buluşma’ programı; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, meclis üyeleri ve farklı kültürlerden yaklaşık 50 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi.

SULTANGAZİ 21.09.2021, 23:18 22.09.2021, 09:44 Murat Aydın
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Uluslararası Sanatçılar İstanbul Boğazı’nda Buluştu

Sultangazi Belediyesi ‘Gelin, tanış olalım’ dedi ve Türkiye’de yaşayan göçmen sanatçıları keyifli bir boğaz turunda bir araya getirdi. Sultangazi Belediyesi’nin Anadolu Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlediği ‘Göç Sanatçılarıyla Buluşma’ programı; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, meclis üyeleri ve farklı kültürlerden yaklaşık 50 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi.
İstanbul Boğazı dikkat çekici bir kültür buluşmasına sahne oldu. Farklı kültürlerden gelen yaklaşık 50 sanatçı, “Göç Sanatçılarıyla Buluşma” programı çerçevesinde bir araya geldi ve eşsiz boğaz manzarasıyla birlikte hoşça vakit geçirdi. Sultangazi Belediyesi’nin Anadolu Yazarlar Birliği işbirliğinde organize ettiği programla farklı kültürler arasında sanat yoluyla diyalog zemini oluşturmak, kültürel iş birliklerini artırmak ve her şeyden önce tanımak, tanışmak, yani amaçlandı.

#Sultangazi #sanatçı #Uluslararası
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