Sultangazi’nin Yetenekli Genç Sporcularına Sertifika

Sultangazi Belediyesi‘nin ilçede yaşayan gençlerin sağlıklı gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ve bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 genci sporla buluşturan Spor Akademileri, 2020-2021 eğitim dönemini renkli görüntülere sahne olan güzel bir törenle tamamladı. Gençlere yıl sonu hediyesi veren Sultangazi Belediyesi, sertifikaların dağıtıldığı Spor Akademileri Kapanış Töreni'nde bir de açık hava konseri düzenledi.

Sultangazi Belediyesi “Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer Ver” anlayışıyla gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve gelecekte ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştirmek amacıyla düzenlediği Spor Akademileri yıl sonu kapanış töreni gerçekleştirildi.

Hacı Bektaşi Veli Şehir Ormanı’nda gerçekleştirilen törene Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen, Yakup Dalkılıç, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ile gençler ve aileleri katıldı.

‘GENÇLER MUTLU OLDUKÇA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ’

Konuşmasının başında okçuluk, basketbol, tenis alanlarında düzenlenen eğitimlere katılan gençlere “Mutlu musunuz?” sorusunu yönelten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Evet” cevabını alınca, “Sizler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Hep mutlu olun diye çalışacağız” dedi.

Sporcu dostu bir ilçe olduklarını belirten Başkan Dursun, “Gençler olarak sizler sporcu kimliğine ulaşabildiğiniz müddetçe, o vasıfla bedenleriniz güçlendiği müddetçe eminim okullarınızda da çok güçlü bir hale geleceksiniz. Sosyal ve kültürel aktivitelerimizde sizler de bizlerle birlikte olacaksınız. Eğitim alanında güçlü, kültür alanında birçok faaliyete imza atmış, sportif faaliyetlerde güçlü sporcular çıkarmış; Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkarmış ve Olimpiyatlara sporcu göndermiş bir vasfı kazandırdığımız Sultangazi, her zaman dediğimiz gibi inşallah Sultanşehir olacak” ifadelerini kullandı.

SPOR AKADEMİLERİNDEN SONRA YAZ SPOR OKULLARI

Spor Akademilerinde eğitim verilen branş sayısının 10'a çıkacağı müjdesini veren Başkan Dursun, “Geçen sene yaklaşık 3 bin 500 öğrencimizle 7 branşta sportif faaliyetlerde bulunduk. Bunu 10 branşa çıkararak faaliyetlerimizi artırıyoruz. Karate, taekwondo, basketbol, voleybol, okçuluk, yüzme gibi 10 branşta inşallah eğitim vereceğiz. Belediyemizin yanında kız ve erkek çocuklarımız için kurduğumuz yüzme havuzlarına yaklaşık 3 bin başvuru var. Her saati elhamdülillah dolu dolu geçiyor. Siz bu rağbeti gösterdikçe biz de motive oluyoruz. Uzman eğitmenlerimizle birlikte sizi daha iyi sporcular yapmak adına gayret göstereceğiz. Sizler için çalışıyoruz ve sizler için buradayız. Bu sene yaklaşık olarak 5 bin 500 öğrencimizle sportif faaliyetlerde bulunuyoruz. Spor Akademilerimizin adından Yaz Spor Okullarımızı da bayramdan sonra başlatıyoruz” diye konuştu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, E-SPOR KULÜBÜ KURUYOR

Farklı alanlarda çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Dursun, “Habipler’de 12 bin metrekarelik güzel bir tesis yaptık. Bu tesisimizde kapalı bir yüzme havuzu bulunuyor. Bu yüzme havuzundan hem halkımız yararlanacak hem de okullar açıldığında ilköğretim çağında bulunan bütün çocuklarımız. Öğrencilerimizi Beden Eğitimi dersleri için okullarından alıp yüzme havuzumuza getireceğiz. Dersleri bitince de okullarına bırakacağız. Yüzme havuzlarımızı bu formatta çalıştırarak, inşallah ‘Yüzme Bilmeyen Kimse Kalmasın’ diyoruz. E-Spor’la ilgili çalışmalarımızı da bitirdik. Eminim çocuklarımız içinde de E-Spor’a talep vardır. Habipler’deki tesisimizde çok güzel bir E-Spor merkezi açıyoruz. Sultangazi E-Spor Kulübü’nü de kuruyoruz. Orada da inşallah çok güçlü bir çalışmayı yapmış olacağız. Habipler’deki tesimimizin açılışını da inşallah okulların açılmasıyla birlikte yaparak sizlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Dursun ve protokol üyeleri daha sonra gençlere sertifikalarını vererek onlarla sohbet etti.

GENÇLER, AÇIK HAVA KONSERİNDE KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet töreninde ayrıca bir de açık hava konseri verildi.

SULTGANGAZİLİ GENÇLER TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYOR

Spor Akademilerinde bir yıldır okçuluk eğitimi aldığını anlatan 11 yaşındaki Ahsen Berrak Yardım, “Ben yaklaşık 1 yıldır okçulukla uğraşıyorum. Çok eğlenceli ve öğretmenler de baya iyi. Çünkü detaylı anlatıyorlar. Bu sene çok iyi geçti. Hayalimde Türkiye’yi temsil etmek var. İleride kendimi bir sporcu olarak görmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Basketbol eğitimi almayı tercih ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Zülal Eray duygularını şöyle ifade etti: “Ben eğlenceli bir spor aradım ve basketbolu tercih ettim. Basketbolda epey ilerledim. 1 yıldır devam ediyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Bu alanda şampiyon olarak ilerlemek istiyorum. Bugüde katılım sertifikamı aldım”

YETENEKLİ GENÇLER LİSANSLI SPORCU OLUYOR

Spor Akademilerinde aldıkları eğitim sırasında keşfedilen gençler daha sonra yeteneklerine uygun spor branşlarına yönlendirilerek, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olabilecek.