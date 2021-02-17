Sultangazi’nin İlk Çocuk Kütüphanesi Açıldı

Sultangazi Belediyesi, 6-11 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan çocuk kütüphanesini hizmete açtı. İlçede ilk ve tek olan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi, minik okurlarına binlerce kitap seçeneği sunmasının yanı sıra etkinlik alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, çocuk kütüphanesini hayata geçirdi.

Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi’nde yer alan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’nin açılış törenine Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile minik kitapseverler ve aileleri katıldı.

Başkan Dursun: İlçemizin ilk ve tek çocuk kütüphanesi

‘Çocuklarımız bizim geleceğimiz’ diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediye olarak Sultangazi’ye ilk kez bir çocuk kütüphanesi kazandırmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Dursun, “Bugün ilçemizin ilk ve tek çocuk kütüphanesini hizmete açıyoruz. Evlatlarımız okuma alışkanlığı kazansın, okudukça hayatı daha da anlamlandırsın diye Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ni hayata geçirdik” diye konuştu.

Zengin Kitap Seçeneği

Başkan Dursun, kütüphanede 4.000 adet çocuk kitabı bulunduğunu belirtti. Kütüphanede yer alan etkinlik alanlarından da bahseden Başkan Dursun, “6-11 yaş grubundaki evlatlarımız burada okuma alışkanlığı kazanırken bir yandan da el becerilerini geliştirebilecek. Ayrıca akranlarıyla birlikte çeşitli aktivitelere katılma imkânı bulacak” diye konuştu.

Başkan Dursun ve eşi Tuba Dursun ile İlçe Başkanı Yiğitoğlu çocuklarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdiler. Sultangazi ile özdeşleşen Sultan Dedem ve İbiş de çocuklara okumanın önemini anlatan hikâyeler anlattı.

Kütüphanede Etkinlik Alanları

6-11 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede, çocukların zekâ gelişimlerine katkı sağlayacak satranç alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici etkinlik alanları bulunuyor. Böylece çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra, hayal gücü ve el becerilerini de geliştirecek.