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Sultangazili Kadınların El Emeği Göz Nuru Eserleri SU-MEKAN'da

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarının 2020-2021 dönemi, etkileyici bir yılsonu sergisiyle son buldu. Sergide kadın kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladığı butik pastalar; hüsn-i hat, filografi, tel kırma tabloları; iğne oyası eserleri ve geleneksel kıyafetler yer aldı.

SULTANGAZİ 07.07.2021, 23:34 07.07.2021, 23:57 Murat Aydın
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Sultangazili Kadınların El Emeği Göz Nuru Eserleri SU-MEKAN'da

Sultangazi Belediyesi'nin kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların el emeği göz nuru eserleri SU-MEKAN'da düzenlenen yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu. Sultangazili kadınlar, kurslarda öğrendiklerini profesyonel iş hayatına taşıyarak kendi işyerlerini kurma fırsatı yakalıyor.

İşaret Dili, Pastacılık, Hüsn-i Hat, Modelistlik, Kuaförlük… Sultangazi Belediyesi, 20 farklı branşta düzenlediği kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla kadınlara potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Tamamen ücretsiz sunulan kurslarda kadınlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitimlerle sanat ve meslek sahibi oluyor.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarının 2020-2021 dönemi, etkileyici bir yılsonu sergisiyle son buldu. Sergide kadın kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladığı butik pastalar; hüsn-i hat, filografi, tel kırma tabloları; iğne oyası eserleri ve geleneksel kıyafetler yer aldı.

Etkileyici mimarisiyle dikkat çeken Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi'nin (SU-MEKAN) ev sahipliği yaptığı serginin açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Oluver Öztürkler, Sultangazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Hidayet Aydın, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını misafirlerle birlikte gerçekleştiren Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün SU-MEKAN'da, güzel bir sergi vesilesiyle bir aradayız. Sergide yalnızca SU-MEKAN'da değil; 75. Yıl Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan kadın sanat ve mesleki eğitim kurslarımızda eğitim alan kadınlarımızın el emeği, göz nuruyla ürettikleri eserler yer alıyor." dedi.

KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER İŞ GÜZEL OLUR

Kadın kursiyerlerin birbirinden güzel eserlerine bakarken yaşadığı mutluluğu dile getiren Dursun, sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, 'Kadının elinin değdiği her iş bereketli olur, güzel olur.’ Kadının elinin değdiği yer her yönüyle yaşanabilir bir hale gelir. Biz de bu çerçevede, hizmetlerimizi üretirken daima kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Kadınlarımızın bilgili ve birikimli olması ve kendi çevresine bilgiyi adeta etrafını aydınlatan bir ışık gibi yayabilecek kapasiteye sahip olması için çok büyük gayret gösteriyoruz. Çünkü aile toplumumuzun temel direğidir ve ailenin de içerisinde çocuğu, eşi koruyup kollayacak kişi annedir, kadındır. Bu kapsamda kadının, hayata daha iyi hazırlanması; bilgili, birikimli, donanımlı, eğitimli olması, hatta girişimci yönüyle hayata aktif olarak katılması bizim açımızdan büyük önem teşkil ediyor.”

GİRİŞİMCİ KADINLAR HAYATA DEĞER KATIYOR

Kadınlara girişimcilik konusunda büyük destek verdiklerini belirten Dursun, “Bizim, girişimci kadınlarla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız var. Kadınlarımıza kendi el emeğiyle ürettiği eserleri, ürünleri değerlendirebileceği girişimcilik çalışmaları konusunda da eğitimler veriyoruz. Kadınlarımızın başarılı birer girişimci olarak kendisinin ve ailesinin geçimine destek sağlayan ve en önemlisi hayata değer katan bireyler olması için onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz SU-MEKAN’ı, sadece kadınlarımız için özenle hazırladık ve onlara hediye ettik. Çeşitli sanatçıların elinden çıkan göz alıcı ve anlamlı eserlerin süslediği SU-MEKAN ile kadınlarımıza verdiğimiz büyük değeri yansıtmak istedik. Her zaman kadınlarımızın yanında yer alacağız. Onların güçlü bir şekilde hayata katılmaları için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Dursun ve beraberindekiler, daha sonra sergide yer alan eserleri ayrı ayrı detaylıca inceleyip bilgi aldı. Serginin sonunda, Hüsn-i Hat Atölyesi kursiyerleri, özel olarak hazırladıkları tabloları Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun’a, Süleyman Yiğitoğlu’nun eşi Gülsüm Yiğitoğlu’na ve Vasfiye Ayvalı’ya hediye etti.

SULTANGAZİLİ KADINLAR KENDİ BAŞARI HİKAYELERİNİ YAZIYOR

Bugüne kadar kurslardan mezun olan birçok kursiyer, başarılarını profesyonel iş hayatına taşıyarak farklı alanlarda uzman, eğitmen gibi vasıflarla çalışma şansına sahip oldu. Kursiyerler arasında Takı Kursu’nu tamamlayıp Kapalıçarşı'daki kuyumcularda istihdam olunan kadınlar, İşaret Dili Eğitimi’ni tamamlayıp çeşitli kurumlarda eğitmen olarak görev alan kadınlar ile Pastacılık Kursu’nu tamamlayıp kendi pastane işletmesini kuran kadın girişimciler de bulunuyor.

#Sultangazi
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