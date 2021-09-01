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#ÇılgınProje
#endeks
#Temizlikİşçileri
#boğa burcu
#byram namazı saati
#taliban
#koruma
#İstanbulVakfı
#Mihta Yıldırımtaş
#fenerbahçe
#10 SANİYEDE 30 BİN LİRA GÖTÜRDÜ
#Çetinsaya
#cadde
#CHP
#MustafaAycı
#yangınn
#Tuncay Özkan
#takıldı
#kalsiyum
#sağlıklı