Sultangazi’de Bilim Merkezi’ne Dev Planetaryum

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, astronomi tutkunlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için harekete geçti. Bilim Merkezi’nin terasına dev bir planetaryum kuruldu. Tanıtım programına Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da katıldı.

Matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 12 atölye ve 16 branşta eğitim veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, geleceğin mucit ve sanatçılarını yetiştiriyor. Pandemi sebebiyle eğitimlerini online olarak sürdüren Bilim Merkezi, birbirinden renkli aktivitelerle çocukların bilimle iç içe olmasını sağlıyor.

Bilim Merkezi, eğitim anlayışıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Uygulamalı eğitimlerle bilgileri daha kalıcı hale getirmek ve çocukların kendilerini adeta uzayda hissedebilmeleri için Bilim Merkezi’nin terasına dev bir planetaryum inşa edildi.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, planetaryum tanıtım programına katıldı.Gelişimin ancak bilime önem vererek mümkün olabileceğini belirten Başkan Dursun, “Hedefimiz gençlerin bilimle daha çok iç içe olması ve bilimi hayatlarıyla bütünleştirmeleridir” diye konuştu.

“Amacımız öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek”

Belediye Başkanı Av Abdurrahman Dursun; sınıf ortamı dışında, öğrencilerin evreni deneyimleyerek tanıyabilmelerini için planetaryumun çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Dursun, “Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek, aynı zamanda evrenin bilinmeyen yanlarını keşfetmelerini sağlamak için Avrupa Yakası’nın en görkemli, görüntü kalitesinin çok yüksek olduğu bir planetaryum inşa ettik.” diye konuştu.

Binlerce Öğrenciye Hizmet Verecek

Gençlerin evrenin derinliklerine yolculuk yapması ve uzay bilimlerini yerinde takip edebilmesi için kurulan planetaryum, yeni keşiflere yardımcı olacak. Planetaryumda, 1 yıl içinde 20 bin öğrencinin ağırlanması planlanıyor.Okul öncesinden yetişkin gruba astronomi meraklılarına izletilmek üzere 8 farklı film yer alıyor.