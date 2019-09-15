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Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
SULTANGAZİ 15.09.2019, 09:27 15.09.2019, 09:29 aydinses
Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.
Alevler cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.
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