Sultangazi Giresunlular Derneği sağlık çalışanlarına su dağıttı

Sultangazi Giresunlular Derneği Başkanı ve Göknur Su sahibi Şaban Durdu, daha önce açıkladığı sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz su dağıtımına devam ediyor. Durdu, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 300 koli ücretsiz su dağıtımında bulundu.

Koronavirüs’ün Türkiye’ye yayılmasından sonra sağlık çalışanlarına “ücretsiz su” hizmeti vermeye başlayan Sultangazi Giresunlular Derneği Başkanı ve Göknur Su sahibi Şaban Durdu, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Kimi zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalan kimi zaman da

sağlık çalışanlarının kapısını çalan Şaban Durdu, bu süreçte üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmanın

mutluluğunu yaşıyor.

Sultangazi Haseki Hastanesi’ne Ücretsiz Su Birçok STK’nın adeta kuluçkaya yattığı bu süreçte elini taşın altına koyan Şaban Durdu, başkanlığını

yaptığı Sultangazi Giresunlular Derneği adına yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak yardımında bulundu. Esnaf kimliğiyle de yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın kapısını çalan Durdu, vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarını da unutmadı. Sahibi olduğu Göknur Su’nun kapılarını sağlık çalışanlarına sonuna kadar açan Durdu, “ücretsiz su” hizmetiyle hem sağlık çalışanlarının hem de kamuoyunun takdirini topladı.

Şaban Durdu, bugün 300 koliden oluşan 15 bin adet suyu Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim etti