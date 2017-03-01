Sultangazi'de gecekonduları yıkılan aile sokakta kaldı

SULTANGAZİ'de kiracı oldukları ev tapusuz olduğu gerekçesiyle yıkılan Çay ailesi, eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Üşümemek için evlerinin enkazı önünde ateş yakan dört kişilik aile üyeleri, geceyi sokakta geçireceklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

GEÇİMLERİNİ HURDA TOPLAYARAK SAĞLIYORLAR



Sultangazi, Habibler'de tapusu olmadığı gerekçesiyle bir gecekondu bugün belediye ekiplerince yıkıldı. Evde kiracı olarak kalan dört kişilik Çay ailesi eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan aile üyeleri, maddi imkanlarının olmadığını ve yardım olmazsa sokakta yaşayacaklarını söyledi. Bir ay önce askerden gelen oğlu Umut'un iş bulamadığını ve kendisinin de yaşlı ve hasta olduğu için doğru düzgün iş yapamadığını belirten baba Ali Çay yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.





"GİDECEK BİR YERİMİZ YOK"



Geceyi ateş yakıp evlerinin önünde geçireceklerini vurgulayan Ali Çay: "Evimin tapusu yoktu. Ben Sultangazi Belediyesi'ne gittim. Paramın olmadığını söyleyip, bana zaman tanımalarını istedim. Burasını kiralık ev bulunca hemen tahliye edeceğimi söyledim. Bugün belediyeden görevliler geldi. Eşyalarımızı çıkartmamıza yardım ettiler. Sonra da öğlen saatlerinde ekipler evi yıktı. Şu anda eşyalarımızla beraber dışarıdayız. Gidecek bir yerimiz yok" şeklinde konuştu.





17 yaşındaki küçük oğlu Şahin'in de işsiz olduğunu aktaran anne Memnune Çay ise sokakta kaldıklarını, geceyi eşyalarının yanında geçireceklerini söyledi.





