Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Sultangazi'deki bir çok ara sokak karla kaplandı. Kar nedeniyle sokak aralarında araçların geçişi neredeyse imkansız hale geldi. Sokaklardan çıkmaya çalışan sürücüler ise kara saplandı.



Bir sürücü, küreklerle saplandığı aracını kardan çıkarmaya çalıştı. Ara sokaklarda oluşan kar kalınlığı ilginç görüntüler oluşturdu. Sokakta bulunan araçların büyük kısmı kar nedeniyle neredeyse görünmüyor.



DURAKLARDA UZUN SÜRE OTOBÜS BEKLEDİLER



Kar yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma araçları seferlerinde de aksama meydana geldi. Hal böyle olunca, duraklardaki yolcular uzun süre beklemek durumunda kaldı.