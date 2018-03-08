Sultangazi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınları bir araya getirdi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, kadının toplumdaki önemine dikkat çekti. Başkan Altunay, "Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün olmaz" dedi.



Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadınları bir araya getiren etkinlik düzenledi. İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile eşi İlknur Altunay ve ilçede yaşayan çok sayıda kadın katıldı.



Kadınların toplum hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekilen etkinlik, radyocu Umut Öztürk ve Hopdedik Ayhan'ın “Memleket Hikayeleri” adlı şiir ve söyleşi programı ile başladı. Programda kadının önemine vurgu yapıldı.



Etkinlikte konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, kadının toplumdaki önemine dikkat çekti. Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Başkan Altunay şunları söyledi: "Kadınlar Günü dendiği zaman hep, aile içi şiddete maruz kalan, dövülen, horlanan, dışlanan kadınlar akla gelir. Kadınlarımızın toplumda layık oldukları değerler içerisinde yaşamaları için eğitim kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden kadın örgütlerine kadar herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kadının hak ettiği onuru yaşaması kanunla, yönetmelikle olacak şeyler değildir. O değerler ancak ve ancak insanların kalplerindedir. Bu sevgiyi kalbimizde yaşattığımız müddetçe kadınlarımızın yüzü gülebilir."



Başkan Altunay konuşmasında ayrıca ülke olarak birlik ve beraberliğin önemine değindi. Kadın iş gücünün ülke kalkınmasında önemli olduğunu belirten Başkan Altunay, "Kadını ve erkeği ile hep beraber üretir, beraber çalışırsak Türkiye'nin kalkınma hızı da ikiye katlanır" dedi.



Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak konuşmasına başladı. Kadın ve erkeğin bir bütünün iki yarısı olduğunu ifade eden Kalkar, "Kadın ve erkek arasında hak ve hukuk anlamında hiç bir fark yoktur. Kadına verilecek değerlerin toplumumuzda ebediyen yaşaması için hepimizin üzerine düşeni yerine getirmemiz lazım" diye konuştu.



Konuşmasında cinsiyet ayrımcılığı yanlışlığına dikkat çeken Sultangazi Kaymakamı Kalkar, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: "Cinsiyeti ayrımcılık konusu haline getirmek, kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Cinsiyet ayrımcılığını şiddetle reddediyoruz. Kadın, fedakarlığın sembolüdür. Kadınlar, bizlerin arkasındaki en büyük destektir. İnsana verilecek hiçbir maddi desteğin kadınlarımızdan aldığımız bu güçten daha etkili olabileceğine inanmıyorum. Kadınlar, senenin belli bir gününde hatırlanıp, diğer zamanlarda ihmal edilecek varlıklar değildir. Kadınlar, ömür boyu sevgiye, saygıya, hizmete ve hürmete layık en yüce varlıklardır."

Protokol konuşmaların ardından “Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları” konulu tiyatro gösterimi sunuldu.

