Sultangazi Belediyesi’nden Doğum Günü Sürprizi

Sultangazi Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinde kalan Deniz Rozan Demir’e doğumgünü sürprizi yaptı. 3 yaşına giren Deniz Rozan, ekiplerin getirdiği pastayı alkışlarla üfledi.

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi dört koldan devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca, haftasonu (48 saat) sokağa çıkma yasağı getirildi. Sultangazi Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu özel ekiple çalışmalarına devam etti. Uğur Mumcu Mahallesi’nde ikamet eden Demir ailesinin kızları Deniz Rozan’ın 3. yaş günü, sokağa

çıkma yasağına denk geldi. Sultangazi Belediyesi ekipleri, Demir ailesinin kapısını pastayla çalarak doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler, önce Demir ailesine Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un selamını iletti. Ardından Deniz Rozan, alkışlar eşliğinde pastasını üfledi.

Baba Murat Demir, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kaldıklarını belirterek, doğum günü sürprizi için başta Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun olmak üzere Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.