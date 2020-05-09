Sultangazi Belediyesi’nden Annelere Ziyaret

Sultangazi Belediyesi, evladı için her türlü zorluğa göğüs geren anneleri yalnız bırakmadı. Anneler Günü kapsamında ilçede ikamet eden en yaşlı anneler ile engelli anneleri ziyaret edildi. Annelerin günü kutlanırken, onlara çiçek, maske, kolonya, lokum ve hurmanın olduğu paketler hediye edildi.

Anneler Günü, bu yıl her yıl olduğundan daha farklı kutlanıyor. Koronavirüs, yaşamın her anını etkilemeye devam ederken, Sultangazi Belediyesi salgının gölgesinden geçen Anneler Gününde en değerli varlığımız olan anneleri yalnız bırakmıyor.

Kutlamalara bir gün önce başlayan Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden en yaşlı anneler ile engelli annelerini ziyaret etti. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun ile Belediye Başkan Yardımcıları ve danışmanları, evladı için büyük fedakarlıklar gösteren annelerin kapısına gitti.

Annelere çiçek verilerek Anneler Günü kutlandı. Ardından içinde hurma, lokum, maske, kolonya ve dezenfektanın da bulunduğu hediye paketi takdim edildi. Sokağa çıkma yasağından dolayı bu anlamlı günde evlatlarını ve sevdiklerini göremeyen anneler, bir nebze de olsun moral buldu.

“Annelerimiz en kıymetli varlıklarımız”

‘Annelerimiz bizim baş tacımız’ diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bütün annelerin gününü kutladı. Başkan Dursun, “Annelerimize bu Anneler Günü’nde koronavirüs nedeniyle doya doya sarılamasak, birlikte zaman geçiremesek de onlar bizim en kıymetli varlıklarımız… Çocuklarının mutluluğu için her zorluğa katlanan, şefkat ve merhamet dolu, başta engelli annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Özel günleri, yine siz değerli komşularımızla birlikte yan yana kutladığımız etkinliklerde buluşmak dileğiyle” dedi.