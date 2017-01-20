Sultangazi Belediyesi'nden Sömestr Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi, okulların yarıyıl tatili olması nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor. İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerde tiyatro, konser ve animatör gösterileri yer alacak.



Sultangazi Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrencilere yönelik bir dizi kültür etkinlik düzenliyor. 24 Ocak Salı günü İBB Hoca Ahmet Kültür Yesevi Merkezi'nde başlayacak etkinliklerde Burak Sezen, Sezgin Maden, Volkan Abi gibi sevilen sanatçıların çocuklar için hazırladığı sahne şovları ile konserler yer alacak.



Canım Kardeşim ve Keloğlan isimli çizgi film müzikalinin gösterileceği etkinlikler ile çocukların eğlenceli bir sömestr tatili geçirmeleri amaçlanıyor.



Etkinliklerde ayrıca geleneksel orta oyunu Hacivat ve Karagöz ile Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi karakterler ve kukla tiyatroları sahnelenecek. Jonklör, illüzyonist ve sihirbaz gösterileriyle de çocuklar keyifli vakit geçirecek. Çocuklara ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır, sopalı balon gibi hediyeler de dağıtılacak.







