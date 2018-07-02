Sultangazi Belediyesi, 8. Geleneksel Yağlı Güreşleri Çamlık Parkı’nda yapıldı. Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 500 güreşçi, 13 boyda kol bağlayarak kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlığa uzanan isim ise Abdullah Güngör oldu.



Ata sporumuz yağlı güreşler, Sultangazi’de yaşatılmaya devam ediliyor. Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği 8. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamlık Parkı’nda yapıldı.

Etkinliğe; İstanbul milletvekilleri Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı, Abdullah Güler ile İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı av. Abdurrahman Dursun ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başpehlivanların kol bağlanmasından önce konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ata güreşi yağlı güreşlerinin Türk kültüründeki yeri ve önemine dikkat çekti. Yağlı güreşe soyunan yiğidin er meydanının, yemyeşil çayırlar olduğunu ifade eden Başkan Altunay, “Çayırlarda kol bağlandığında bir pehlivan yeniden doğar, yağlı güreş yapan pehlivanın tek varlığı ise kispetidir. Koca Yusuflar, Kara Ahmetler, Adalı Haliller, Kel Aliçolar er meydanlarından kalbimize girdiler. Bu isimler, bizler için önemli değerlerdir” dedi.

Türk spor geleneğinde zengin bir yere sahip olan güreş sporunun, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Altunay şu açıklamalarda bulundu:

“Sultangazi Belediyesi olarak ata sporlarımıza sahip çıktık. Yine Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan atlı cirit oyunlarını ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Yağlı güreşlerde olduğu gibi atlı cirit oyunlarını da geleneksel olarak ilçemize taşıyoruz. Bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşlerinde Kırkpınar’ın tanınmış isimlerinin de aralarında bulunduğu yurdumuzun dört bir yanından gelen pehlivanlarımız er meydanında kıyasıya mücadele ediyor.”

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ise yaptığı konuşmada etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, ata sporunun önemi hakkında görüşlerini dile getirdi.



500 Güreşçi Kol Bağlandı



Sultangazi Belediyesi, 8. Geleneksel Yağlı Güreşleri’ne aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 500 güreşçi kispetlerini giyerek 13 boyda kol bağladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde; baş pehlivanlık için final müsabakasında Abdullah Güngör ve Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen final güreşinde başpehlivanlığa uzanan isim Abdullah Güngör oldu.



Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşlerinin ağalığını ise 2.kez Fatih Erol üstlendi.

