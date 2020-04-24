Ramazan etkinlikleri de internet üzerinden

Koronavirüs tedbirleri kapsamında meydanlarda iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Ramazan ruhunu yaşatmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, birbirinden renkli etkinlikleri internet üzerinden vatandaşlarla buluşturacak.

Toplu iftar ve sahurlar, kalabalık sofralar, teravih namazları… Ramazan denilince akıllara gelen gelenek ve görenekler, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllardan daha farklı idrak edilecek.

Sultangazi Belediyesi, sosyal izolasyon gereği sahur ve iftar programlarını askıya alınırken, vatandaşların ramazan ruhunu yaşaması için bir dizi etkinlik planladı.

Ramazan ayı için özel hazırlanan onlineramazan.com internet sitesi ile ramazan ruhu yaşatılırken, evde kalan vatandaşların da zamanlarını daha verimli geçirmeleri sağlanacak.

Çocukların tiyatro özlemi, online yayınlanacak Sultan Dedem gösterileri ile giderilecek. Farklı hikayeleri konu alan tiyatro oyunu, her gün 15 dakika çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Sultangazi Belediyesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi eğitmenlerinin hazırladığı bilgilendirme videoları çocuklarla buluşacak. Çocuklar için hazırlanan sürpriz yarışmaların duyurusu kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılacak.

7’den 70’e sağlıklı bir yaşama adım atmak için evde yapılabilecek spor egzersizlerine dair videolar da online olarak yayınlanacak. Ayrıca israfın önüne geçmek için elde kalan malzemelerle neler yapılabileceğini gösteren yemek tarifleri videoları paylaşılacak. Kadınlar için; alanında uzman hocaların anlatımıyla tel kırma, evdeki malzemelerle oyuncak yapımı, iğne oyası, nakış, çini boyama ve çizgi film karakteri çizmeyi gösteren videolar da yayınlanacak.

Başkan Dursun ilçe sakinleri ile online buluşmalarda biraraya gelecek

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, online olarak gençlerle buluşarak onların Ramazan heyecanına ortak olacak. Başkan Dursun, ilçedeki STK'lar ve kanaat önderleriyle de online ortamda bir araya gelecek. Ayrıca Başkan Dursun ve Belediye Başkan Yardımcıları, online halk meclisi gerçekleştirecek.

Huzur ve bereket ayı Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, koronavirüs salgınına dikkat çekti. “ Bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe gereği komşularımızla aynı sofrada buluşamıyoruz. Bu zor günleri en kısa zamanda atlatacak ve yine kalabalık sofralarda Ramazan’ın bereketi ve güzelliğini paylaşacağız. Bizler bu süreçte sahadaki dezenfekte çalışmalarımıza da, diğer belediyecilik hizmetlerimize de devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yaptığımız yardımları da Ramazan dolayısıyla hızlandırdık.” dedi.