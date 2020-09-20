Bisiklet severler Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte buluştu. Birbirinden renkli ödüllerin sahiplerini bulduğu ‘Pedallar Dönüyor, Sultangazi Hareketleniyor’ etkinliğine 7’den 70’e her yaş grubundan sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşama ve bisiklete teşvik etmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bisiklet severler, Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda 'Pedallar Dönüyor, Sultan Şehir Hareketleniyor' etkinliğinde buluştu. Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Abdullah Güler, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

En Süslü Bisiklete Ödül

Pedallar bu kez farkındalık için döndü! Sultangazililer etkinlik alanına birbirinden renkli bisikletlerle katıldı. Özenle süslenen ‘en neşeli’ 3 bisiklet, jüri tarafından seçildi. Bisikletlerin sahiplerine tablet, fotoğraf makinesi ve akıllı saat hediye edildi.

Başkan Dursun: Spor Sağlıklı Yaşamın Anahtarı

Sultangazi sporla daha güzel diyen Başkan Dursun, Avrupa Hareketlilik Haftasına dikkat çekti. Başkan Dursun, “ Spor sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Sultangazi Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu destekleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ilçemize 5.000 metre bisiklet yolu kazandırıyoruz. Bu bisiklet yolu, Hacı Bektaş-i Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanlarını birleştirecek ve alan, yaklaşık 5 km'lik bir parkur haline gelecek. Bugün de bu anlamlı etkinlikte hem bisiklet yolumuzun 1. etabının açılışını yapıyor, hem de sağlık için hareketliliğe dikkat çekmek istiyoruz. Bu güzel etkinlikte bizlere eşlik eden kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada siz değerli komşularımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz.” diye konuştu.

Milletvekili Hasan Turan: Biz Hiç Hareketi Terk Etmeyen Bir Milletiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu anlamlı etkinlikte bizleri siz değerli Sultangazililerle buluşturan Belediye Başkanımız Av.Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyoruz. Biz aslında hiç pedalları düşürmeyen, hareketi terketmeyen bir milletiz. Hangi şartlarda olursa olsun hareketi hiç terketmemenin, ileriye doğru yürümenin şuurundayız ve bu geleneği de sürdürüyoruz. Sultangazililer çok şanslı; hem böyle doğal güzellikleri var hem de bunları ilçeye kazandıran, halkın hizmetine sunan bir yönetimleri var.” dedi.

Milletvekili Abdullah Güler: İstanbul’un merkezinde bisikletinize atlayın, güvenle gezin

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler: “Bir pazar sabahında böyle güzel bir etkinlikle Sultangazimizin güzel insanlarıyla birlikte olmaktan büyük keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. İstanbul’un merkezinde bu kadar güzel bir yeşil alanda sabahları bisikletlerine atlayan ilçe sakinlerimiz ve İstanbulullar keyifle gezebilir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Sosyal Medya Çekilişi ile 10 Bisiklet Sahibini Buldu

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında sosyal medya üzerinden de bir çekiliş düzenlendi. Çekilişte seçilen 10 kişiye bisiklet hediye edildi.