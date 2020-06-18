Okullarda LGS Hazırlığı
Sultangazi Belediyesi, salgının yayılmasını önlemek adına Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Sınıflar dezenfekte edilirken, okul girişlerine el antiseptiği stantları kuruluyor.
Sultangazi Belediyesi, salgının yayılmasını önlemek adına Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Sınıflar dezenfekte edilirken, okul girişlerine el
antiseptiği stantları kuruluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sultangazi Belediyesi, sınav öncesi öğrencilerin sağlığı için okullardaki tedbirleri üst seviyeye çıkardı.
Belediye ekipleri, sınav merkezi olarak belirlenen okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Sınıflar, koridorlar, lavabolar ile okulun her noktası titizlikle temizleniyor.Okulların girişine,
öğrencilerin ellerini dezenfekte etmeleri için el antiseptiği standı kuruluyor.
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sınava girecek öğrencilerin tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Dursun, "Maskemizi takmayı ihmal etmeyelim. Sizler bizim geleceğimizin
teminatısınız. Sağlıklı bir şekilde hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016