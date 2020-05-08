Mutfakta Geri Dönüşüm Tarifleri

Sultangazi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle Ramazan programlarını online olarak sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor. SU-MEKAN eğitmenleri, Ramazan’da israftan kaçınmak için elde kalan malzemelerle, geri dönüşüm yemeklerinin yapılışını Sultangazililer için gösteriyor.

Sultangazi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle kalabalık iftar ve sahur programlarını askıya alırken, etkinliklerini online olarak sürdürüyor. Sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından 7’den 70’e her yaşa hitap eden etkinlikler Sultangazililerle buluşuyor.

İsrafı Engelleyen Yemek Tarifleri

Sultangazi Belediyesi; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği, israfın önüne geçmek, atık oluşumunu engellemek ya da geri dönüştürülmesini sağlamak için uygulamaya konan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında farkındalık çalışmalarına mutfak alanında da devam ediyor.

Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) eğitmenleri, bereket ayı Ramazan’da israfın önüne geçmek, arta kalan yemek ve malzemeleri çöpe atmadan geri dönüşümlerinin sağlanması için harekete geçti.

Geri Dönüşüm Yemekleri

Mutfakta çareler tükenmez diyenler için kalan malzemeleri değerlendirmenin püf noktaları sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından anlatılıyor. Basit kurabiye ve tatlı tarifleri, sahurda tok tutan atıştırmalıklar ve arta kalan pilavı dökmeden salataya dönüştürme gibi tarifler Ramazan ayı boyunca Sultangazililerle buluşuyor. Böylece izleyiciler arta kalan malzemeleri israf etmeden değerlendirirken, ev ekonomisine katkıda bulunma fırsatı da buluyor.

Ramazan Boyunca Etkinlikler Devam Edecek

Sultangazi Belediyesi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında Ramazan boyunca; spor egzersizleri, sanat eğitim dersleri, pratik yemek tarifleri, Bilim Merkezi atölye çalışmaları, SEDA eğitim dersleri, yetenek sensin, mukabele, ozan atışmaları gibi etkinlikler Sultangazililerle buluşmaya devam edecek. Başkan Dursun sosyal medya hesaplarından online olarak ilçe sakinleri ile buluşmalar da gerçekleştiriyor.