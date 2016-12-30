İstanbul’dan Halep’e 221 yardım tırı yola çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından Halep için başlatılan kampanyada toplanılan 221 tır yardım malzemesi dualarla yola çıktı. Sulangazi Belediyesi de 10 tır yardım malzemesiyle yardım konvoyuna destek verdi. Tırların uğurlama törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk Kızılayı işbirliğiyle Halep için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar düzenlenen törenle gönderildi. Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda “Kardeşlik Seferberliği” kampanyasında toplanan yardımların tırlarla gönderildiği uğurlama törenine Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım; AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile İstanbul ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“BİZİM İÇİN HALEP NEYSE ANTEP DE ODUR”



Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Haleplilerin yaşadığı acılara Türkiye’nin duyarsız kalamayacağını söyledi. Semiha Yıldırım konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



“Bizim için Halep neyse Antep de odur. Gözleri olup göremeyenlerden kulağı olup duymayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayız. Bu insani yardımlar kadar Türkiye’ye sığınan kadın ve çocuklar ile ilgili sosyal entegrasyon adına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Psikolojik destek çalışması yapmamız elzem görülüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesi’ni, AK Partili ilçe belediyeler ve AK Parti ilçe başkanlıkların Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Ama asıl takdiri alyansını bozdurup Halep’e yardım için gönderen insanımız hak ediyor. O an evine alacağı bir ihtiyaçtan feragat edip Halep’e yardım gönderen vatandaşımız takdiri hak ediyor. Aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“DÜNYA SEYREDERKEN, DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ BU ACIYA ORTAK OLDU”



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin savaş mağdurlarının acılarına ortak olduğunu belirterek, “Bugün Halepli kardeşlerimiz için kardeşlik ruhuyla bir araya geldik. Bizim Suriyeli kardeşlerimizle aramızda bir sınır ve bu sınırların çok daha ötesine giden gönül köprüleri vardı. Zor günlerinde de, aynı coğrafyayı, aynı inanç ve kültürü paylaştığımız kardeşlerimize elimizi uzattık" diye konuştu.



"Yanı başımızda kadınlar, çocuklar, masum siviller ölürken susmadık, susmayacağız" diyen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya "Savaşın, terörün gölgesinde kadınlar, çocuklar ölüyor. Çocuklar ölürken susulmaz. Beş yıldır süren savaşta 600 bin insan öldü. 12 milyon Suriyeli evlerini, yurtlarını terk etti. Türkiye, 5 milyon insanın başka ülkelere sığınmasına neden olan savaşta, komşularının yaşadığı bu büyük drama kayıtsız kalmadı. Bugün üç milyon Suriyeli kardeşimize Ensar bilinciyle ev sahipliği yapıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize bu acılar yaşatılırken ve dünya seyrederken, devletimiz, milletimiz ve STK’larımızla biz bu acıya ortak olduk. Her zaman dualarımızda yer verdiğimiz kardeşlerimize, ülkemiz topraklarında ve gönlümüzde de yer açtık” dedi.

