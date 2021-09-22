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Gelecek Partisi İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin'den Yayla'da Fırtına(!) ziyareti
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin Yayla Mahalle'sinde yaşanan fırtına nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
SULTANGAZİ 22.09.2021, 19:52 Murat Aydın
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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av.İsa Mesih Şahin Yayla Mahalle'sinde yaşanan fırtına nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Sultangazi Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ramazan Altan'ın eşlek ettiği İl Başkanı Av. Isa Mesih Şahin, Yayla Mahalle Muhtarı Hasan Mutlu'yu ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde buludu, afetin oluşturduğu maddi hasarlar ile ilgili bilgi aldı.
Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu dile getiren il başkanı İsa Mesih Şahin, Sultangazi Kaymakamlığı ile Sultangazi Belediyesine çağrıda bulunarak, Parti olarak kurumlardan bir an önce halkın mağduriyetlerini gidermelerini beklediklerini söyledi
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