'Evimi Süslüyorum, 100. Yılımızı Kutluyorum' hediyeleri verildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar için sosyal medya üzerinden “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” ve “Evimi Süslüyorum, 100. Yılımızı Kutluyorum” adlı 2 ayrı yarışma düzenleyen Sultangazi Belediyesi, dereceye giren çocukları belirledi. Çocuklara hediyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda evlerine götürülerek teslim edildi.

Sultangazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen çocukların evlerinde verimli ve keyifli zaman geçirmeleri için 2 ayrı yarışma düzenledi.

“Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” adlı yarışmayla, ilk ve ortaokul öğrencilerinden evlerindeki atık ürünleri (pet şişe, karton vb) değerlendirerek bir materyal üretmeleri istendi. Çocuklar, tasarladıkları ürünlere, hayal güçlerini kullanarak bir de hikaye yazdı. Tasarımları en çok beğenilen küçük mucitlere akıl ve zeka kitapları ile zeka oyunu Equilibrio hediye edildi.

İkinci yarışma ise “Evimi Süslüyorum, 100. Yılımızı Kutluyorum” oldu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle bayramı evlerinde kutlayan çocuklardan evleri süslemeleri ve sosyal medyada paylaşmaları istendi. Yarışma, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

En iyi süsleme yapan 30 çocuğa, akıl ve zeka oyunu Equilibrio hediye edildi. Her iki yarışmada da dereceye giremeyenler unutulmadı. Onlara da Sultangazi Belediyesi bünyesinde bulunan ve 22 bin e-kitaptan oluşan dijital kütüphanenin şifresi veriliyor.