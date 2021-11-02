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Ekin Uzunlar'a Sultangazililerden yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Sultanşehir Gençlik Fest, dolu dolu geçen üç günün ardından Karadeniz ezgileri seslendiren genç sanatçı Ekin Uzunlar’ın konseri ile sona erdi. Ekin Uzunlar’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konsere gençlerin ilgisi yoğun oldu.

SULTANGAZİ 02.11.2021, 07:28 Murat Aydın
Ekin Uzunlar'a Sultangazililerden yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Sultanşehir Gençlik Fest, dolu dolu geçen üç günün ardından
Karadeniz ezgileri seslendiren genç sanatçı Ekin Uzunlar’ın konseri ile sona erdi. Başarılı sanatçı
Ekin Uzunlar’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konsere gençlerin ilgisi yoğun oldu.
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği birçok etkinliğe sahne olan
Sultanşehir Gençlik Fest, Ekin Uzunlar Konseri ile tamamlandı. Yüzlerce kitaba ve sevilen yazarların
imza gününe ev sahipliği yapan Kitap Fuarı, kıran kırana geçen 3x3 Basketbol Turnuvası, Playstation
Kapışması, heyecanın doruğa çıktığı Akrobasi Gösterileri ve daha birçok etkinlikle gençlere dolu dolu bir
festival armağan eden Sultangazi Belediyesi, böylece bu güzel festivale yakışır bir final yapmış oldu.
Konser programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti
Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı,
AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan
Öztürkmen ve Mustafa Birinci, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Sultangazili gençler, başarılı sanatçı
Ekin Uzunlar’ı dinlemek için konser alanını doldurdu.


Sultanşehir Gençlik Fest’e Muhteşem Final
Gençlerin yoğun tezahüratı eşliğinde sahneye gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, ilk olarak 3x3 Basketbol Turnuvası’nın kazanan takımlarına ödüllerini vererek, genç oyuncuları
tek tek tebrik etti. Konseri dinlemeye gelen gençlere hitap eden Başkan Dursun şöyle konuştu: “Kitap
fuarıyla, sporla, oyunlarla genç kardeşlerimiz festivalde çok eğlendiler. Gençler, Ekin Uzunlar konserini
uzun zamandır istiyordu. Biz de, ‘Siz kimi istiyorsanız onu getirmeye gayret edeceğiz.’ dedik. Bugün de
finali, Ekin Uzunlar ile yapıyoruz.”
‘Gençlerin bizim nazarımızdaki yeri başkadır’
Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Dursun, sözlerine şöyle devam etti: “Gençlerin
bizim nazarımızdaki yeri başkadır. Gayretimiz hep sizler için. Bizlere soruyorsunuz: Konserler olacak mı?
Elbette olacak. Eğitimin daha iyi olmasını, kültür ve sanat faaliyetlerinin daha fazla olmasını istiyorsunuz.
Bunu istemek hakkınız. Bizler, sizin için her şeyin en iyisini sağlamak üzere gayret etmeye devam
edeceğiz. Gençlik ve Spor Kulübümüzde yetişen gençlerimiz; güreşte, karatede ve diğer spor dallarında
bizleri çok gururlandıran başarılara imza atıyorlar. Kulübümüze en güçlü desteği vererek, güreş ve
karatenin yanı sıra okçulukta, yüzmede, voleybolda, basketbolda ve diğer spor dallarında, gelecekte
ülkemizi ve Sultangazimizi en başarılı bir şekilde temsil edecek milli şampiyonları yetiştiriyoruz. Ayrıca
ilçemizdeki amatör spor kulüplerinin de belediye olarak yanındayız. Yaz Spor Okullarımız ve Spor
Akademilerimizle gençlerimiz, yılın dört mevsiminde de sporla buluşuyor. Sporun yanı sıra eğitim
alanında da gençlerimize destek oluyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız okullarla
gençlerimiz daha iyi imkânlarda eğitim alacaklar. Sultangazi Eğitime Destek Akademimiz (SEDA), LGS
ve YKS’de Türkiye’nin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. İlçemizin dört bir yanına
kazandırdığımız hizmet tesislerimizde gençlerimiz; güreşten yüzmeye, e-spordan okçuluğa birçok alanda
kendilerini yetiştirme imkânı buluyorlar. Ayrıca yine hizmet tesislerimizde bulunan kütüphanelerle ve
mahallelerimize kazandırdığımız Kitap Kafelerimizle gençlerimiz, şık ve ferah ortamlarda kitap okuma ve
ders çalışma imkânı buluyorlar. Elbette kültür ve sanatsız olmaz. Sultanşehir Gençlik Fest gibi

Uğur Mumcu Mh. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi- İST.
Tlf: (212) 459 35 70 Faks:459 35 72 [email protected]

projelerimizin yanı sıra; Güneydoğu Anadolu Turu, Bosna Hersek Turu gibi kültür turlarımız; Tuzla
Gençlik Kampı, Kefken Gençlik Kampı, Bolu Gençlik Kampı gibi doğayla iç içe kamplarımız; Murat
Kekilli, Bilal Sonses gibi sevilen sanatçıları ağırladığımız konserlerimizle siz pırıl pırıl gençlerimizin
yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizin mutluluğunuz bizim için çok önemli.”
Sultangazi’nin Bayrak Hassasiyeti
50. Yıl Mahallesi’ndeki hizmet binasının yıkımı esnasında belediye ekiplerinin binada unutulan Türk
Bayrağı’na gösterdikleri hassasiyeti anımsatan Başkan Dursun, “50. Yıl Mahallemizdeki eski ve riskli
durumdaki hizmet binasını yıkıyoruz. Yerine, vatandaşlarımıza çok daha üstün imkânlarla hizmet sunacak
şık bir hizmet tesisi inşa edeceğiz. Orada devam eden yıkım işlemleri esnasında, ekiplerimiz binada
unutulmuş bir Türk Bayrağı gördüler. Bunun üzerine hemen, büyük bir hassasiyetle bayrağı bulunduğu
yerden aldılar. İş makinesiyle o bayrağı oradan almak kolay değildir. Fakat kardeşimiz ‘bayrak inmez’
dedi ve bayrağı oradan hassasiyetle aldı. İşte Sultangazi’nin hassasiyeti budur.”
‘Bir olursak, beraber olursak mutlu oluruz’
Sultangazi’nin, devletine ve milletine bağlı, güzel insanların yaşadığı bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan
Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu gerçek daima aklımızın bir köşesinde yer almalı: Bizler, dışa
bağımlı olmadan, huzur içinde yaşayabiliyorsak bu, devletimizin gücü sayesindedir. Bizler bir olursak,
beraber olursak güçlü oluruz, mutlu oluruz. Sultangazi, bunun en güzel yaşandığı bir ilçe. Sizlerde de ben
o ışığı görüyorum. Bizler sizin mutluluğunuz için hep birlikte olacağız, hep sizin için çalışacağız.”
Başkan Dursun’un konuşmasının ardından sevilen sanatçı Ekin Uzunlar, birbirinden güzel şarkılarını
Sultangazililer için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce genç, büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti.

#Ekin Uzunlar
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