Çözüm Merkezi’ne gelen aramaları Başkan Dursun yanıtladı

Sultangazi Belediyesi’ni arayan vatandaşları hoş bir sürpriz bekliyordu. Taleplerini iletmek için 444 23 32 numarasını tuşlayarak Çözüm Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, telefonda Belediye Başkanı Av.

Abdurrahman Dursun’un sesini duyunca heyecanlarını gizleyemedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, vatandaşların istek ve taleplerini ilettiği Çözüm Merkezi’nde telefonun başına geçti ve gelen çağrıları bizzat yanıtladı. Telefonda Başkan Dursun’un sesini duyan vatandaşlar heyecanlarını gizleyemedi.

Başkanla Samimi Bir Sohbet Samimi bir sohbet havasında geçen görüşmelerde Başkan Dursun, hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de bu talepler doğrultusunda belediyenin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Vatandaşlara taleplerinin hızla ilgili birimlere iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyleyen Başkan

Dursun, önceden Çağrı Merkezi adıyla hizmet veren birimin artık Çözüm Merkezi olduğunu ve vatandaşların tüm taleplerinin hızla çözülmesi amacıyla güçlendirildiğini vurguladı. Taleplere Hızlı ve Etkin Çözümün Adresi: Çözüm Merkezi Çözüm Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Dursun, “Sultangazi Belediyesi bünyesindeki Çözüm Merkezimiz, 444 23 32 numarasıyla haftanın 7 günü, 24 saat ilçede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri hızla ilgili birimlere ileten merkezimiz, telefonun yanı sıra yine 444 23 32 numarasıyla Whatsapp hattı üzerinden de hizmet veriyor. Vatandaşlarımız hem sesli arama yaparak hem de Whatsapp hattı üzerinden taleplerini yazarak bizlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Her müdürlüğümüzde Çözüm Merkezimizin bir muhatabı var. O muhatap vatandaştan gelen talebi birebir

takip ediyor. Çözebilecekse çözülebildiğini, çözülemiyorsa ve farklı gerekçeleri varsa bunları da hızlı bir şekilde vatandaşa aktarıyoruz.” dedi.

“Çözüm Merkezimize büyük önem veriyoruz”

Vatandaşlardan gelen taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını; hızlı, etkin bir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Dursun, bu doğrultuda Çözüm Merkezi’ne çok büyük önem verdiklerini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Çözüm Merkezi bizim için çok önemli. Komşularımızın taleplerini aldığımız, onları memnun etme adına çok gayret gösterdiğimiz, onların Sultangazi'de mutlu ve huzurlu

yaşamaları için büyük titizlikle takip ettiğimiz bir yer. Burada vermiş olduğumuz hizmetin çok kaliteli olması için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın şikâyetlerini en aza indirmek ve onların memnuniyetlerini mümkün olduğunca çoğaltmak için de bütün ekip arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Biz artık çağrı merkezi değil, ‘Çözüm Merkezi’yiz.”