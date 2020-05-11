Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Desteği

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki çölyak hastaları için glutensiz gıda kolileri hazırladı. Glutensiz ekmek ve tatlı malzemelerinin konulduğu koliler ilçe genelindeki çölyak hastalarına dağıtılmaya başlandı.

Çölyak hastalığı; ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji durumudur. Çölyak hastaları buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi gluten içeren tahıllar tükettiğinde, bağırsak alınan gıdaların bir kısmını sindiremez. Bu da besin yetersizliği başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olur. Çölyak hastalarının, içinde gluten bulunmayan yiyecekler tüketmesi gerekmektedir.

Glutensiz Gıda Kolileri

Sultangazi Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti. İlçede ikamet eden çölyak hastalarına dağıtılmak üzere glutensiz gıda kolileri hazırlandı. Gluten içermeyen ekmek, un, keçiboynuzu ezmesi, mısır irmiği, mısır nişastası, pirinç unu, puding gibi ürünler çölyak hastaları için özel olarak temin edildi.

Ekmek ve Tatlı Malzemeleri Konuldu

Çölyak hastalarının evlerinde sağlıklı ve glutensiz ekmek yapmaları için gerekli malzemeler koliye konuldu. Tatlı ve kek yapabilecekleri glutensiz malzemeler de unutulmadı. Hazırlanan gıda kolileri, ilçedeki çölyak hastalarına dağıtılmaya başlandı.

“Sağlık, bizim için her şeyden değerli”

Çölyak hastalarının çok dikkatli beslenmesi gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelindeki hastalara glutensiz kolilerin dağıtıldığını belirtti. Başkan Dursun ”Bir yandan koronavirüsle mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da yol çalışmalarımız, park düzenlemelerimiz, hizmet tesisi projelerimizin hayata geçirilmesi ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizde hız kesmiyoruz. Özellikle pandemi döneminde çölyak hastalarının glutensiz yiyeceklere ulaşması, normal yiyeceklere ulaşmasından daha zor. Bu yüzden Sultangazi Belediyesi olarak onlara kolaylık sağlamak için, evde kendi ekmek ve tatlılarını yapmaları adına glutensiz gıda kolisi hazırladık. İçindeki tüm malzemelerin gluten içermeyen ürünlerden oluştuğu gıda kolilerini ilçemizdeki çölyak hastası komşularımıza dağıtmaya başladık. Komşularımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli” diye konuştu.