Cebeci Sosyal Tesisleri nasıl 'Sultan Konağı' oldu!

Sultangazi Belediyesi yaptığı uygulamalarla ilçedeki vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Belediye yönetimi daha önceki dönemlerde belediye tarafından işletilerek halkın istifadesine sunulan Cebeci Sosyal Tesislerini yaklaşık 1 buçuk yıl kapalı tuttuktan sonra sır ihale yönetimi ile kiraya verdi.

BANKLAR GİTTİ, KAÇAK YAPI MI GELDİ?

Bununla yetinmeyen Av.Abdurrahman Dursun Başkanlığı'ndaki belediye yönetimi mahalle sakinlerinin dinlenmek için oturdukları bankları kaldırtarak devasa cafeteryaya dönüştürülmesine seyirci kalması kafalarda farklı soru işaretleri oluşturdu.

'RANTSAL DÖNÜŞÜMÜN KARŞISINDAYIZ'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, Belediye yönetiminin halka açık olan bir alanı vatandaşlara sormadan yapılaşmaya dönüştürmesinin veya dönüştürülmesine göz yummasının kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti

İKTİDAR PARTİSİ İŞİN NERESİNDE?

Ilçede olup bitenden bi haber siyaset yapan iktidar partisinin ilçe başkanı ve yönetiminin aynı mekanı ziyaret ederek sosyal medya yayınlatmasının kafalarda farklı soru işaretlerini beraberinde getirdiğini kaydeden Altan, belediye yönetiminden konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

"YAKINDA TAKİP EDECEĞİZ'

Konuyu yakından takip ederek tesislere eklenen kaçak yapılaşma iddiasını araştırmalarının ardından elde edeceklerini bilgiyi kamu oyu ile paylaşacaklarını belirten Altan belediye yönetimine şu soruları yöneltti.

BU SORULARA KAMUOYU CEVAP BEKLİYOR!..

1- SOSYAL TESİSLERİN İHALESI HANGİ BASIN YAYIN ORGANLARINDA YAYINLADI

2- TESİSLER KAÇ TL' YE İHALEYE VERİLDİ

3- BANKLARIN YERİNE YAPILAN EK YAPININ PROJESİ VAR MIDIR?

4- EK OLARAK ILAVE EDİLEN YAPI RUHSATLIMIDIR?

5- EK YAPININ İÇINDE OLDUĞU ALANDA BELEDİYE DE PLAN TADİLAT İZNİ VAR MIDIR?

6-CEBECİ SOSYAL TESİSLERİ ISMİ NEDEN DEĞIŞTİRİLDİ

7- ÖNCEKİ DÖNEMDE 1 TL'YE SATILAN ÇAY ŞİMDİ HALKA KAÇ LİRAYA SATILMAKTADIR?