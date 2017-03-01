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Başkan Altunay, Kent Gönüllüleriyle Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kent Gönülleri ile biraraya geldi.

Başkan Altunay, Kent Gönüllüleriyle Buluştu
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kent Gönülleri ile biraraya geldi. Cebeci Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Günümüz dünyasında modern belediyecilik anlayışının olmazsa olmazlarından olan sosyal belediyeciliği önceleyen bir bakış açısı ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu noktada bizlere destek olan Kent Gönülleri'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kent Gönüllüleriyle bir araya geldi. Cebeci Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Başkan Altunay’ın eşi İlknur Altunay ile kent gönüllüsü kadınlar katıldı.


Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Kent Gönülleri'nin yaptığı çalışmalara değindi. Bütüncül bir yaklaşımla tüm hizmetleri ilçe halkının ayağına götürmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Altunay, "Günümüz dünyasında modern belediyecilik anlayışının olmazsa olmazlarından olan sosyal belediyeciliği önceleyen bir bakış açısı ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu noktada bizlere destek olan Kent Gönülleri'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüllü olmanın, zorunlu olarak yapanların yanında çok farklı değer taşıdığını ifade eden Başkan Altunay, “Gönüllülük çok farklıdır. Zorunlu olanlar için bir görev olan şey gönüllüler için bir davadır. Gönüllüler, davanın yükselmesi için, 'Ne yapabilirim?' diye düşünerek hareket eder” dedi.



"REJİM DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ"

Sultangazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Altunay, ayrıca 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Referandumun, rejimin değil sistem değişikliği olduğuna dikkat çeken Başkan Altunay, şunları söyledi:

“Mevcut sistem kavga üretiyor; kaos üretiyor. 65. Hükümetteyiz ve tarihten günümüze gelen her hükümet sadece 15 ay görev yapabilmiş. 15 ay sonra görevi başka bir hükümete devredeceğim demek hizmetlerin yarım kalacağı anlamını taşıyor. Referandumda çıkacak 'evet', tüm kamu hizmetlerinin halkımıza daha hızlı ulaşması anlamını taşımaktadır”
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