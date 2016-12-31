Akif’in Şiirleriyle Vatan Sevgisi

Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşımızın yazarı ve Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80. yıldönümünde andı. ‘Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale 1915 Temmuz Milli İrade Destanı’ konulu anma programı Ülke TV aracılığıyla da izleyiciyle buluştu. Turgay Güler’in sunuculuğunu yaptığı “En Sıradışı Programı”nda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Mehmet Akif Ersoy’un kişiliği ve eserleriyle günümüze ışık tutan örnek bir insan olduğunu söyledi.



Sultangazi Belediyesi, vefatının 80. yıldönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u özel bir program ile andı. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen ‘Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale 1915 Temmuz Milli İrade Destanı’ konulu program Ülke TV’de canlı olarak yayınlandı.



Turgay Güler’in sunuculuğunu yaptığı “En Sıradışı Programı” na Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın ile birlikte Hasan Öztürk, Yusuf Ziya Cömert, Ahmet Kekeç ve Salih Tuna konuk olarak katıldı.



Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Mehmet Akif Ersoy’un kişiliği ve eserleriyle günümüze ışık tutan örnek bir insan olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde milli mücadele ruhunu yansıttığını ifade eden Başkan Altunay, “Mehmet Akif Ersoy, ülkenin en karanlık günlerinde; genç nesle kurtuluşa giden yolu göstermiş, Kurtuluş Savaşı’nda ülkenin yılgın ve yorgun insanını yüreklendirmiştir. Türk insanı, Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz’da tek yürek olarak bayrağına, vatanına ve devletine sahip çıkmıştır” dedi.



Programda Milli şairimizin hayatı, eserleri ile Çanakkale ve milli irade destanı her yönüyle ele alındı. Konuklar, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden örnekler sunarak milli mücadele, birlik, beraberlik ve vatan sevgisine vurgu yaptı.



