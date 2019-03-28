ZTK'da yarı final programı belli oldu

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 2-3 Nisan, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor - Akhisarspor maçlarının oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının tarih ve saatleri açıklandı.

Program şu şekilde:

İLK MAÇLAR

2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

3 Nisan Çarşamba 20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor

RÖVANŞ MAÇLARI

24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray