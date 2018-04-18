ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

ZTK'da Teleset Mobilya Akhisarspor finale yükseldi

Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-2 MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,() -  STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal   GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando (Dk.83 Donk),...

ZTK'da Teleset Mobilya Akhisarspor finale yükseldi

Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-2

MUSTAFA AKIN  / İSTANBUL,() - 

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal  
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando (Dk.83 Donk), Tolga Ciğerci (Dk.54 Gomis), Sinan Gümüş (Dk. 61 Rodrigues), Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Lopes, Dany, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk.66 Caner Osmanpaşa), Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 43 Aykut Çeviker), Barbosa (Dk. 75 Larsson) , Muğdat Çelik, Seleznyov
GOLLER: Dk.4 - 35 Seleznyov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Donk, Rodrigues (Galatasaray) - Aykut, Mustafa Yumlu, Seleznyov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Maicon (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçını 2-0 kazanarak finale yükseldi.
4'üncü dakikada sağ kanatta Muğdat'ın pası ile buluşan Lopes, pasını Seleznyov'a gönderdi. Topla buluşan Seleznyov'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tolga Ciğerci'nin sert vuruşu savunmadan geri döndü. 
20'nci dakikada ceza yayı sol çaprazanda topla buluşan Muğdat'ın vuruşunda top savunma engeline takılarak soldan dışarı gitti. 
27'nci dakikada ceza sahası sağ tarafında topa hakim olan Selçuk'un uzak mesafeden vuruşunda topu kaleci Fatih kornere çeldi. 
30'uncu dakikada Linnes'in kafa vuruşu ile indirdiği topu kontrol eden Sinan, pasını Yasin'e iletti. Yasin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak Dany'e çarparak kalenin üzerinden dışarı gitti. 
35'inci dakikada Lopes, yerden pasını Seleznyov'a iletti. Topla buluşan Seleznyov'un ceza sahası içinde yerden vuruşunda top ağlara gitti: 0-2
40'ıncı dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Latovlevici yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
44'üncü dakikada Selçuk'un sağdan yaptığı ortayı Eren arkaya aşırdı, uzak direkteki Maicon'un kafa vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.
48'inci dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta Eren'in iyi yükselerek kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.
50'nci dakikada Yasin'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Fatih, meşin yuvarlağı kontrol etti.
54'üncü dakikada Onur, pasını ceza yayı sağ tarafında bulunan Lopes'e gönderdi. Lopes'in aktardığı topla buluşan Muğdat'ın gelişine vuruşuda meşin yuvarlak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı çıktı. 
62'nci dakikida Maicon'un kullandığı serbest vuruşta top kalanin üzerinden dışarı gitti.
68'inci dakikada kaleci Fatih'ten seken top Gomis'in önündü kaldı. Gomis'in bekletmeden vuruşunda kaleci Fatih gole engel oldu.
72'nci dakikada Barbosa'nın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Seleznyov'un vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
80'inci dakikada Seleznyov'un ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak geri döndü.
84'üncü dakikada Silçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta Ahmet Çalık topu kafa ile indirdi. Gomis'in bekletmeden vuruşunda Mustafa Yumlu topu uzaklaştırdı.
86'ncı dakikada Linnes'in pasında topa iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa ile vuruşunda kaleci Fatih topu çeldi.
90'ıncı dakikada Selçuk İnan'ın sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kaleci Fateh meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşma Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314