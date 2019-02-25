Zorlukları aştı, madalyalara koştu

Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA, () - FENERBAHÇE Spor Kulübü’nün başarılı atleti Akın Özyürek, yaşadığı zorlukları spor tutkusu ile aştı. Babasıyla inşaatlarda çalışan ve bu nedenle zaman zaman antrenmanlara gitmekte zorlanan Özyürek, "Eğer sen bir şeyi istiyorsan, asla imkansız değildir" dedi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarı elde eden milli atlet Akın Özyürek, sprintleriyle gösterdiği mücadeleyi pist dışında da sergiledi. Maddi imkansızlıklara karşın pes etmeyen 20 yaşındaki atlet, azmi ve kararlılığıyla şampiyonalarda dereceler aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 6 yıldır formasını giyen başarılı sporcu, antrenör ve kulüp camiasının desteğiyle birlikte geleceğine ışık tuttu.

ULUSLARARASI DÜZEYDE BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİ

Atletizme ilk olarak 4’üncü sınıfta okul seçmelerinde başladığını belirten Akın Özyürek, kendisini bu yönde teşvik eden ismin ise 10 yıldır beraber çalıştığı antrenörü Abdurrahman Deriş olduğunu kaydetti. Okul seçmelerinde elde ettiği birinciliklerin ardından kros koşmaya başlayan Özyürek, Bursa’da aldığı çeşitli şampiyonlukların ardından tamamen atletizme yönelirken, sonraki süreçlerde kariyerine 30’u aşkın derece ve bunun yanında rekorlar sığdırdı. Dünya Gençler Şampiyonluğu’nun yanı sıra Sırbistan ve Almanya’da yapılan Avrupa Büyükler Salon Şampiyonası’nda da boy gösteren genç sporcu, birçok yarışta podyum görerek zafere ulaştı.

ATLETİZME TUTUNDU

Demirören Haber Ajansı’na konuşurken zorlu dönemlerden geçtiğini aktaran Akın Özyürek, asla yılmadığını belirtti. Antrenmanlara gitmesinin bazen zorlaştığını söyleyen başarılı sporcu, “İlk süreçte zorluklar yaşadım. Babam inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Ben de çoğu zaman ona destek olmaya çalışıyordum. Bazen babamla tuğla taşıyıp sonra da antrenmana gidiyordum. Birçok zorluk yaşadım ama ailem ve hocam bana çok destek verdi. Şimdi de kulübüm Fenerbahçe’nin desteği ile hedeflerime yürüyorum” dedi.

SPOR HAYATLARI DEĞİŞTİRDİ

Sporda elde ettiği başarılarının ardından kendisinin ve ailesinin hayatının değiştiğine işaret eden genç atlet, "Mahallemizde kötü alışkanlıkları olan çok arkadaşımız vardı. Bu kötü alışkanlardan kurtulmak ve uzak durmak için tüm gençlerin spora başlamalarını öneriyorum. Mahalle dediğim yer gecekondu tarzında. Buradan şu anda sporcular da çıkıyor, okuyan insanlar çıkıyor, ama tek tek parmakla sayıyoruz onları. Bu da üstün bir başarı olarak görülüyor ancak okumak aslında üstün bir başarı olarak değerlendirilmemeli, çünkü artık herkes okumalı" diye konuştu.

Akın Özyürek, kulübünün bu noktada kendisine olan desteğinden de söz ederek, "6 yıldır Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün sporcusuyum. Fenerbahçe, sporcularına destek veren, bizlere değer veren, her anlamda yanımızda olan bir kulüp. Fenerbahçe bir aile gibi. Onların içerisine girdiğinde bir ailen daha oluyor. Bu yüzden kulübümü seviyorum ve inşallah bu ailenin bir parçası olarak başarılarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'RAMİL MÜKEMMEL BİR İNSAN'

Sarı lacivertli kulübün öne çıkan sporcularından dünya şampiyonu atlet Ramil Guliyev’e dair düşüncelerini de paylaşan Özyürek, onu "Ramil mükemmel bir insan. Antrenman disiplini, kişiliği ve tabii ki bu işe verdiği emek çok güzel. Fenerbahçe’ye de büyük bir katkısı var. Atletizmde dünya şampiyonu bir sporcu. Bu sene çok iyi dereceler yaptı dünya şampiyonasında, seneye de olimpiyatlarda başarılar diliyorum. İnşallah ipi göğüsler ki ben şampiyon olacağına inanıyorum. Örnek aldığımız bir sporcu" diye tanımladı. Bu çerçevede Türkiye’den çok fazla sprinter çıkmadığını da dile getiren Özyürek, yetenekli sporcuların bulunduğunu ve altyapıya desteğin verilmesi gerektiğini kaydetti.

'BÜTÜN ZORLUKLAR AŞILABİLİR'

Spor ile hayatın iç içe olduğunu ve kararlılıkla bir insanın hayatını değiştirebileceğini de söyleyen Özyürek, "Bütün zorluklar aşılabilir, eğer sen bir şeyi istiyorsan kesinlikle imkansız değildir. Ben spora ilk başladığımda antrenmandan sonra evime yürüyerek gittiğimi biliyorum. Ancak hedeflerim doğrultusunda ailemin ve antrenörümün ve Fenerbahçe’nin katkılarıyla kendimi geliştirdim. Bu konuda bazı şeyleri kararlılıkla aştım, herkesin de aşabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Şu an Uludağ Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyan ve 200-400 metre koşan Akın Özyürek, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılabilmek için mücadele veriyor.



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