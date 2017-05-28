Zonguldak'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

SÜPER Toto Süper Lig’in bitimine bir hafta kala Beşiktaş’ın, Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Zonguldak’ta taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaklaşık 700 taraftar, Madenci Anıtı'nda toplandı. Taraftarlar, siyah beyaz bayraklarıyla sloganlar atarak Valilik binasına kadar yürüdü. Burada takımları lehine tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk şarkısı söyledi. Araçlarla kutlamalara katılan taraftarlarda kornalar çalarak takımlarının şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampusu önünde de taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı.