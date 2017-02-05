Zonguldak'ta amatör maçta kavga

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, 1-1 sona eren Bayatspor ile Akınspor maçının ardından her iki takım futbolcuları arasında tekme-tokat kavga çıktı. Polis, kavgayı büyümeden önledi.

Beyçayırı Stadı'nda karşılaşan Bayatspor ile Akınspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tansiyonu yüksek ikinci devre karşılıklı atılan gollerle 1-1 bitti. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden her iki takım oyuncuları birbirlerine sözlü laf atmaya başladı. Sözlü tartışma biranda yumruklu kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı polis büyümeden önledi. Futbolcular daha sonra soyunma odalarına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Soyunma odası önünde başlayan tartışma

-Tartışmanın kavgaya dönmesi

-Yaşanan arbede

-Detaylar

HABER-KAMERA: SİNAN KABATEPE/EREĞLİ(ZONGULDAK), ()