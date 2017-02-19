Zonguldak'ta amatör maçta kavga: 2 yaralı

Zonguldak'ta, Alaplı Belediyespor ile Zonguldak Belediyespor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının ardından çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı.

Alaplı Stadı'nda iddialı iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Zonguldak Belediyespor, Alaplı Belediyespor'u 2-0 yendi. Maçın ardından, yenilgiyi kabullenemeyen taraftarlar hakem ve futbolculara saldırdı. Taraftarların attığı taşlardan biri saha kenarında bekleyen Zonguldak Belediyespor'lu Önder'in burnuna isabet etti. Önder, burnuna aldığı taş darbesiyle yaralandı. Bu sırada ev sahibi takım oyuncuları, eski takım arkadaşları Emrah'ın üzerine yürüdü. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Emrah kanlar içinde kaldı. Kavga büyümeden kısa sürede sona erdi. Polis, soyunma odasının dışında bekleyen taraftarları uzaklaştırmak istedi. Uyarıya rağmen dağılmayan taraflara biber gazı ile müdahale edildi. Olayların yatışmasının ardından kavgada yaralanan Önder ve Emrah, ilk müdahalelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder'in burnunun kırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep Telefonu görüntülerinde;

-Alaplı stadı

-Sahadan çıkan Zonguldak belediyesporlu oyuncular

-Atılan taşlar sonucu yaralanan oyuncu Önder

-Yaralı futbolcunun başında bekleyen Alaplı Belediyesporlu (Sarı eşortmanlı) oyuncularla Emrah arasında bir anda çıkan kavga

-Havada uçuşan yumruklar

-Polisin araya girmesi

-Tel örgüden atlayan taraftarın polisler tarafından alınması

-Diğer taraftarların göz altına alınmak istenen taraftarın polisin elinden almak istemesi

-Atılan taşlar sonucu yaralanan oyuncu Önder'in soyunma odasına alınması

-Emrah'ın tepkisi

-Emrah'ın soyunma odasından çıkarılması ve Alaplı Belediyespor taraftarları ile tartışması

-Atılan taşlar sonucu yaralanan oyuncu Önder'in sağlık ekipleri ve polis eşliğinde ambulansa alınması

HABER-KAMERA: SİNAN KABATEPE/ALAPLI(ZONGULDAK), ()