Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, ()
STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Önder Çalış (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman (x)- Sefa (xx), Okan Eken (xx), Onur (x)(Dk.89 Furkan), Hüseyin (xx)(Dk.81 Sinan), Erdinç (xx), Ercan (xx), Turan (xx), Selçuk (xx), Mert (xx), Okan Duran (x)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ersin (xx)- Sabri (xx), Berkay (xx), Fatih (xx), Hakan (xx), Yüksel (xx), Zafer (xx), Furkan (x)(Dk.76 Abdulkadir x), Ayhan Tuna (xx), Ali (x)(Dk.26 Melik x)(Dk.70 Semih x), Mert (x)
GOLLER: Dk. 28 Hüseyin (Zonguldak Kömürspor), Dk.4 Sabri (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Selçuk, Erdinç, Osman (Zonguldak Kömürspor)
SPOR Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor ile Nazilli Belediyespor 1-1 berabere kaldı.
4’üncü dakikada Nazilli Belediyespor’un kullandığı korner atışında Sabri topu kafayla ağlara yolladı: 0-1.
28’nci dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta Hüseyin, ceza alanı dışından sert vurdu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.