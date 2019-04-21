Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor: 3-2

Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK ()
STAT: Karaelmas Kemal Köksal
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Oğuz Akyüz (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx) - Berkan (xx), Hüseyin (xx), Onur (xxx) (Dk. 67 İsmail x), Rıdvan (xx), Turan (xx), Emre (xx) (Dk.82 Kaan), Semih (xx), Okan (xx), Sabri Ege (xx), Tezcan (xxx) (Dk. 87 Doğukan)
KIRKLARELİSPOR: Murat Can (xx) - Davut (xx), Nuh (x) (Dk. 69 İlker x), Emre (Dk. 78 Furkan), Ahmethan (xx), Bahadır (xx), Mert Sinan (xx), Caner (xx), İlter (xx), Mehmet Eray (xx) (Dk. 56 Ümit Can x), Yusuf (xx)
GOLLER: Dk. 39 Onur, Dk. 51 - Dk. 68 Tezcan (Zonguldak Kömürspor) - Dk. 42 İlter, Dk. 62 Caner (Kırklarelispor)
SARI KART: Turan (Zonguldak Kömürspor)
Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor’u 3-2 yendi.
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