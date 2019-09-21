Zonguldak Kömürspor - İnegölspor: 1-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Suha Adıyaman (xx), Osman Baruk (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) (Dk.45 Mustafa xx) - Ramazan (xx), Cenk (xx), Hakan (xx), Berkan (xx), Onurcan (xx), Mehmet Gürkan (xxx), İsmail (xx), Tezcan (xx) (Dk.67 Metin xx), Muammer (xxx), Serhat (xx) (Dk.75 Lider xx)

İNEGÖLSPOR: Şener (xx), Gökhan (xx), Cengiz (xx), Cumhur (xx), Ozan (x) (Dk.62 Enes x), Batuhan (xx), Mustafa (x) (Dk.55 Cengiz xx), Enes (xx), Emre (xx), Ali Kemal (x) (Dk.77 Abdullah x), Yasin (xx)

GOL: Dk. 50 Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+5 Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor) - Dk. 56 Tayfun (İnegölspor)

SARI KART: İsmail (Zonguldak Kömürspor) - Mustafa, Cumhur, Ali Kemal (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında İnegölspor’u 1-0 yendi.

9’uncu dakikada ev sahibi takımdan Gürkan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serhat’ın vuruşunda kaleci Şener gole engel oldu.

12’nci dakikada Ozan’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda top, kalecide kaldı.

45’inci dakikada Batuhan’ın ceza sahası içine girerek verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan’ın vuruşunda, kaleciyi geçen topu defans son anda uzaklaştırdı. Pozisyonda sakatlanan kaleci Sinan yerini Mustafa’ya bıraktı.

50’nci dakikada ceza sahası içine gönderilen topa elle oynama tespit eden hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Gürkan’ın vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

54’üncü dakika penaltı pozisyonunda hakeme itiraz eden yedek kulübesinden Tayfun sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Tayfun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

83’üncü dakikada konuk ekipten Cumhur ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Mustafa topu güçlükle kornere gönderdi.

90’ıncı dakikada ev sahibi takımdan İsmail’in vuruşundan kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma, Zonguldak Kömürspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.