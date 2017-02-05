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Zonguldak Kömürspor-Hacettepespor: 0-0

Durmuş SEVİNDİK/DEVREK(Zonguldak), () STAT: Devrek İlçe HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Uğur Onay (xx), İsmail Uğur Göçmen (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman (xx)- Sefa (x) (Dk.75 Hüseyin Yılmaz x), Okan Eken (x), Onur Eriş (xx), Erdinç (x),...

Zonguldak Kömürspor-Hacettepespor: 0-0

Durmuş SEVİNDİK/DEVREK(Zonguldak), ()
STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Uğur Onay (xx), İsmail Uğur Göçmen (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman (xx)- Sefa (x) (Dk.75 Hüseyin Yılmaz x), Okan Eken (x), Onur Eriş (xx), Erdinç (x), Batuhan (x) (Dk.67 Sinan x), Ercan (xx), Turan (x)(Dk.80 Furkan), Selçuk (x), Mert (xx), Okan Duran (x)
HACETTEPESPOR: Yasin (xx)- Berat Aydoğdu (xx), Rahmi Can (xx), Taylan (xx), Hüseyin (xx) (Dk.46 Serdarcan x), Yıldırım Mert (xx), Noyan (xx) (Dk.82 Kadir), Onur Uslucan (xx) (Dk.67 Ömer), Fethi (x), Mahmut (x), Orhan (x)
KIRMIZI KART: Dk.40 Fethi (Hacettepespor)
SARI KARTLAR: Ercan, Onur Eriş (Zonguldak Kömürspor), Onur Uslucan, Berat, Yasin (Hacettepespor)
SPOR Toto 2’nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Hacettepespor ile 0-0 golsüz berabere kaldı.
5’inci dakikada sol tarafdan gelişen atakta Turan’ın ceza sahasına ortaladığı topu Okan Eken kafayla vurdu, top direğin üstünden az farkla auta gitti.
19’uncu dakikada konuk takımın geliştirdiği atakta Hüseyin’in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
40’ıncı dakikada Zonguldak Kömürspor atağında gole giden Turan'ı arkadan çekerek düşüren Fethi, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
45’inci dakikada korner atışında Rahmi Can kafayla topu auta attı.
89'uncu dakikada Mert Caymaz'ın sert vuruşunda topu defans uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

 

FOTOĞRAFLI

 

 

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