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Zonguldak Kömürspor - Hacettepespor: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Ogün Kamacı (xx),Mehmet Can Küçük (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Kemal (xx), Ercan (xxx), Kamil (x), Hasan (xx), Onur (xx), Hüseyin (xxx),...

Zonguldak Kömürspor - Hacettepespor: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Ogün Kamacı (xx),Mehmet Can Küçük (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Kemal (xx), Ercan (xxx), Kamil (x), Hasan (xx), Onur (xx), Hüseyin (xxx), Mustafa Tahir (xx)(Dk.68 Cömert x), Semih (x)(Dk.77 Uğur x), Mert (xx), Okan (xx)
HACETTEPESPOR: Übeyd (xx)- Alaaddin (xx), Fethi (xx), Rahmi Can (xx), Berat (xx), Çağrı (x)(Dk.65 Serdarcan x), Mahmut (xx), Kadir (x)(Dk.62 Orhan x), Soner (xx), Noyan (xx)(Dk.86 Berat), Hüseyin (xx)
SARI KARTLAR: Tahir, Kamil, Uğur (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe ile 0-0 berabere kaldı.

2'nci dakikada ev sahibi takımın sol kanattan geliştirdiği atakta Onur'un ceza sahasına ortasına yükselen Mustafa Tahir, topu ıskaladı.
16'ncı dakikada Onur'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Tahir  sol ayağıyla gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.
63'üncü dakikada Noyan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, top barajdan döndü.
77'nci dakikada Soner'in ortasında Hüseyin'in vuruşunda top kalecide kaldı.
86'ncı dakikada Hüseyin'in ceza sahası çizgisinin üstünden kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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