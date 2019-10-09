Zonguldak Kömürspor - Hacettepespor: 0-0
Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Onur İçyer (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Emre Can (xx), Hakan (xx), Ramazan (xx), Atakan (xx), Muammer (xx), İsmail (x) (Dk.82...
Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Onur İçyer (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Emre Can (xx), Hakan (xx), Ramazan (xx), Atakan (xx), Muammer (xx), İsmail (x) (Dk.82 Oğuzhan), Metin (x) (Dk.71 Yiğit x), Görkem (x)(Dk. 59 Tezcan x), Onurcan (xx), Mehmet Gürkan (xx)
HACETTEPESPOR: Burak (xx) - Metehan (xx), Ömer Alper (xx), Ömürcan (xx), Çayan (xx), Volkan (x) (Dk.70 Hüseyin x), Muhammet Selim (x), Hüseyin Eren (xx), Serdarcan (xx), Suat (x)(Dk. 76 İhsan x), Mehmet Can (xx) (Dk.88 Recep )
SARI KART: Onurca, İsmail, Tezcan, Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor) - Volkan (Hacettepespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepespor ile 0-0 berabere kaldı.
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|9
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