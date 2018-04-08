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Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor: 1-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, () STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Selim Özen (xx), Barış Çardaklı (xx),Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal (xxx), Semih (xx)(Dk 43 Cömert x)(Dk 90 Tahir x), Kamil (xx), Ercan (xx),...

Zonguldak Kömürspor - Gümüşhanespor: 1-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, ()

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Selim Özen (xx), Barış Çardaklı (xx),Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kemal (xxx), Semih (xx)(Dk 43 Cömert x)(Dk 90 Tahir x), Kamil (xx), Ercan (xx), Hasan (xx), Reşo (xxx), Raşit (xx),Furkan (xx), Onur (xxx), Hüseyin (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hüseyin (xx)- Yiğitcan (xx)(Dk 46 Taner xx), Muharrem (xx), Mehmet (xx), Zafer (xx), Benjamin (xxx), Kağan (xxx), Zahit (xx)(Dk 71 Furkan xx), Serhat (xx), Melih (xx), Dilaver (xx)(Dk 46 Berk İsmail xx)
GOLLER: Dk. 48 Reşo (Zonguldak Kömürspor), Dk 75 Kağan (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Ercan, Furkan, Sinan (Zonguldak Kömürspor), Serhat (Gümüşhanspor)

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada Hüseyin'in açtığı ortaya Reşo'nun vuruşunda top, defanstan döndü.
33'üncü dakikada Kemal'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Raşit yerde kaldı. Hakem maçı devam ettirdi.
38'inci dakikada konuk takımdan Serhat'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
45'inci dakikada Dilaver'i n kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
48'inci dakikada Onur'un sağ kanattan kullandığı kornerde Reşo'nun kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0
55'inci dakikada Raşit'in ceza sahası dışından sert vuruşunda tıp üstten auta çıktı.
56'ncı dakikada Kaan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top sağ yan direk yakınından dışarı çıktı.
64'üncü dakikada Cömert, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cömert'in vuruşunda top kalecinden döndü.
75'inci dakikada sol kanattan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kağan beraberliği getiren golü attı: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi

FOTOĞRAFLI

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