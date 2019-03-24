Zonguldak Kömürspor - Fethiyespor: 1-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK ()
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Şenol Bektaş (xx), Berkay Daban (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx) - Semih (xx) (Dk. 78 Okan), Mehmet (xx), Kamil (xx), Doğukan (xx), Mert (x) (Dk. 70 Kaan x), Berkan (xx), Hüseyin (xx), Emre (xxx), Turan (xx),Tezcan (xx) (Dk. 84 Şahin)
FETHİYESPOR: Übeyd (xx) - Recep (xx), Erdi (xx), Oktay (x) (Dk. 43 Emre x), Cumhur (xx), Fethi (xx), Sefa (x), Yakup (xx) (Dk. 86 Alper), Medeni (x), Abdullah (xx), Anıl (x)
GOL: Dk. 35 Emre (Zonguldak Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk. 32 Medeni (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Kamil, Turan, Mert (Zonguldak Kömürspor) - Recep, Oktay, Sefa, Abdullah (Fethiyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor kendi sahasında Fethiyespor’u 1-0 yendi.
7'nci dakikada Mehmet'in ceza sahası dışının solundan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Kamil’in şutunda top kalecide kaldı.
24'üncü dakikada ceza sahasının sol çizgisine yakın yerden Mehmet’in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Kamil’in kafa vuruşunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.
34’üncü dakikada ev sahibi takımdan Hüseyin’in kullandığı serbest vuruşa yükselen Emre'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
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