Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif: 3-2

Durmuş SEVİNDİK/DEVREK(Zonguldak), ()
STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Ali Zağlı (x), Uğur Erdoğan (xx), Hakan Betaş (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Osman (xx)- Okan Eken (xxx), Onur (xxxx), Hüseyin (xxx), Erdinç (xxx), Ercan (xxx), Turan (xxx) (Dk.90 İlyas), Selçuk (xxx) Mert (xxx), Anıl (xx)(Dk.46 Sinan x) (Dk.82 Furkan), Okan Duran (xx)
AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Kamil (xx), Ercan (xx) (Dk.90 Bartu), Yusuf (xx) (Dk.74 Koray x), Şahin (xx), Abdullah (xx), Murat (x) (Dk.22 Tekin x), Oğuz (xx), Mehmet Sıddık (xxx), Okan (xx), Mansur (xx)
GOLLER: Dk.70 Okan Eken, Dk.75, Dk.82 (penaltı) Onur (Zonguldak Kömürspor), Dk.37 Mehmet Sıddık, Dk.45 Okan (Amed Sportif)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.32 Abdullah, Dk.82 Kamil (Amed Sportif)
SARI KARTLAR:Erdinç, Ercan, Turan, Mert, Onur, Furkan, İlyas (Zonguldak Kömürspor), Abdullah, Mehmet Sıddık, Kamil, Okan, Bartu (Amed Sportif)
SPOR Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetleri 3-2 yendi.
8’inci dakikada gelişen Zonguldak Kömürspor atağında Onur’un ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
23'üncü dakikada Onur’un sol taraftan cezaalanına ortaladığı topu Okan Eken kafayla vurdu, top yandan auta gitti.
32’nci dakikada Onur’a faul yapan Amed Sportif oyuncusu Abdullah ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
37’nci dakikada Amed Sportif atağında Mehmet Sıddık yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1.
45’inci dakikada Amed Sportif atağında defansın arkasına atan topu kapan Okan, topu köşeye bıraktı: 0-2.
70’inci dakika Zonguldak Kömürspor atağında defansın hatasını affetmeyen Okan Eken, kaleciyi de çalımlarayarak topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
75’inci dakikaka Okan Eken’in sert vuruşunda ceza alanı içinde top Kamil’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-2.
82’nci dakikada Zonguldak Kömürspor atağında Sinan, Kamil tarafından ceza alanı içerisinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterirken Kamil kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltıyı kullanan Onur, toğu ağlara gönderdi: 3-2.
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