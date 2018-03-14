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Ziya Doğan, Gümüşhanespor'a imzayı attı

GÜMÜŞHANE () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, teknik direktör Ziya Doğan’la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gümüşhane Tekke Köyü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Gümüşhanespor Kulüp Başkanı...

Ziya Doğan, Gümüşhanespor'a imzayı attı

GÜMÜŞHANE ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, teknik direktör Ziya Doğan’la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gümüşhane Tekke Köyü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Gümüşhanespor Kulüp Başkanı İsmet Çakmak, Ziya Doğan’ın gerek futbolculuk hayatında gerek antrenörlük hayatında Gümüşhane’yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "Antrenörlük kariyer asla tartışılmaz. Kariyeri boyunca da Gümüşhaneli duruşunu her zaman sergilemiştir. Hocamızı çok daha eskiden takımımızın başında görmek isterdik, ancak bugüne kısmet oldu” dedi.  
Teknik direktör Ziya Doğan’ın Gümüşhanespor’la isminin daha öncede anıldığının hatırlatan Çakmak, şunları söyledi:
“İletişimde olan noksanlık Ziya Doğan hocamızla olan birlikteliğimizi bir duraklatmaya neden olmuştur. Bizim nispet yapmak gibi bir amcamız yok, olamazda. Geçmişte kulübümüze emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler hoşgörüyü prensip etmişizdir. Herkesin ortak paydasının Gümüşhanespor olması gerekiyor.”
Gümüşhanespor’un yeni teknik direktörü Ziya Doğan ise, “Beni böyle bir göreve layık görene teşekkür ediyorum. Lobisiz hareket eden teknik direktörüm. Ziya Doğan’ın değerleri vardır. Bu değerler doğrultusunda hareket ediyorum. Gümüşhanespor düşüşte olan bir ekip. Bu düşüşü durdurup, Gümüşhanespor’umuza layık olduğunu yere çıkartmak için neler yapabiliriz bunu düşünüyor ve heyecanını yaşıyoruz.  Böyle büyük bir büyük camianın süper liglerde olması gerekiyor. Şehrin heyecanını gördüm. Gümüşhane şampiyonluk dışında ki sonuçlara artık başarısız bakıyor. Bu şehri bu seviyeye çıkaran herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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