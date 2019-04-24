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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Akhisarspor

Akhisarspor-Ümraniyespor: 1-0  Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () STAT: Spor Toto Akhisar HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Esat Sancaktar (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx) AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Vrsajevic (xx), Lopes (xxx), Caner (xxx), Kadir (xx),...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Akhisarspor

Akhisarspor-Ümraniyespor: 1-0 

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Esat Sancaktar (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)
AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Vrsajevic (xx), Lopes (xxx), Caner (xxx), Kadir (xx), Zeki (xxx) (Dk. 90 Eray), Bilal (xxx) (Dk. 62 Serginho xx), Barbosa (xx), Sissoko (xx), Regattin (xx), Cikalleshi (xxx) (Dk. 76 Bokila xx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (x) - Alaaddin (xx), Tarık (x), Muhammed (xx), Yasir (xx), Timur (xx) (Dk. 76 Madinda x), Serkan (x) (Dk. 46 Emircan xx), Recep (x), Bahadır (xx), Atabey (x) (Dk. 46 Vasilogiannis x), Leandrinho (xx)
GOL: Dk. 36 Cikalleshi (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Tarık, Serkan (Ümraniyespor) - Bilal Kısa (Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor’u 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde aynı skorla mağlup eden Akhisarspor, üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı: 1-0. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan maçın tek golünü 36'ncı dakikada Cikalleshi attı. Kupayı geçen sezon tarihinde ilk kez kazanan, bu sezon Süper Lig’de son sırada yer alıp kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, 16 Mayıs’ta Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak finalde Türkiye Kupası’nda üst üste ikinci kez şampiyonluk arayacak. Kupada finale kadar hiç yenilmeyen Akhisarspor’un finaldeki rakibi Galatasaray-Yeni Malatyaspor eşleşmesinin galibi olacak. Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor, önceki turlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü rakipleri eleyerek ilk kez yarı finale çıkmıştı. Akhisarspor’da Cikalleshi, maçın ilk yarısında takımını öne geçiren golünün ardından dün antrenmanda üçüncü kez aynı dizinden çapraz bağ sakatlığı yaşayan 19 yaşındaki genç futbolcu Hasan Ali Adıgüzel’in formasını açıp tribünlere gösterdi. Yeşil-siyahlılarda Süper Lig’deki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için önce kadro dışı bırakılıp ardından affedilen kaleci Fatih, 16 Şubat’taki Ankaragücü maçından sonra ilk kez oynadı.

3'üncü dakikada Akhisarsporlu Bilal ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.
33'üncü dakikada ev sahibinden Regattin, Ümraniyespor ceza sahasında Leandrinho’yla girdiği mücadelede yerde kaldı, Akhisarlılar penaltı beklerken Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.
36'ncı dakikada Akhisarspor öne geçti. Barbosa’nın sağ kanattan kullandığı kornerde top ceza sahasında Ümraniye savunmasından sekti. Ceza alanı dışında Bilal’in orta şut karışımı şutunu kale önünde Cikalleshi tamamladı. Ümraniyesporlu futbolcular pozisyon için ofsayt itirazları yaparken hakem Zorbay Küçük, VAR odasıyla da temas kurduktan sonra golü verdi: 1-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
69'uncu dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Emircan’ın sol kanattan ortasına Leandrinho’nun ceza sahası içinde gelişine şutu yandan auta çıktı.
74'üncü dakikada Leandrinho’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından aşırtma şutunu kaleci Fatih müthiş bir refleksle kornere çeldi.
Maçta başka gol olmayınca Akhisarspor adını finale yazdırdı.

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