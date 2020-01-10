Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:

14 OCAK SALI

​16.00 Başakşehir - Kırklarelispor (Mustafa Öğretmenoğlu)

18.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

20.30 Kayserispor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)

15 OCAK ÇARŞAMBA

16.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)

16 OCAK PERŞEMBE

18.00 Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan)

20.30 Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa)